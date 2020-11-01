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紅衣小女孩VR版 空總邀你感受未來沉浸式影音體驗

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
C-LAB科技媒體實驗平台於空總台灣當代文化實驗場戰情大樓前，建造環形全沉浸實驗空間。圖／空總台灣當代文化實驗場提供
C-LAB科技媒體實驗平台於空總台灣當代文化實驗場戰情大樓前，建造環形全沉浸實驗空間。圖／空總台灣當代文化實驗場提供

萬聖節剛過，想體驗「紅衣小女孩VR版」的魔幻魅力嗎？

C-LAB科技媒體實驗平台於空總台灣當代文化實驗場戰情大樓前，建造環形全沉浸實驗空間，今(11月1日)起至2021年1月17日止，舉辦為期3個月的展演活動，提供15組來自國內外藝術家團隊的創作作品及各式感官體驗活動讓民眾入場參與，並親身感受科技打造未來視覺的沉浸式體驗。

「科技媒體實驗平台」是空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）今年開始建構文化實驗生態系的重要平台，致力以文化為核心的實驗創新與社會鏈結。C-LAB科媒平台發展初期將專注於生物藝術實驗室（BioArt Lab）及未來視覺實驗室（FUTURE VISION LAB），媒合藝術、科學和科技的知識和實作，以虛實並存的多元計畫與形式，探討其中的文化意義和社會影響。

C-LAB科技媒體實驗平台推出的實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB」，透過數位建築概念，設計直徑12公尺、高6公尺的球形構築，構築內為超高解析度的環繞式影像與展示空間，簡稱為DOME，營造全沉浸式的影音體驗，挑戰感官極限，創造現實與虛擬的奇想世界。

空總表示，DOME為可移動的沉浸式空間與實驗載體，未來可巡迴展演。FUTURE VISION LAB計畫也整合影像運算、拼接、軟硬體系統、環繞音場等技術，運用人工智慧與影像、高速運算平台等科技，以開創未來視覺的創新視野為目標。

「FUTURE VISION LAB」即起進行為期3個月的展演，以DOME之穹形構築為載體，創建360度環景投影作品，共同刻劃沉浸式的8K影像空間，提供民眾免費現場體驗。

此次共規劃17檔展演映節目，包含獲獎無數的義大利新媒體團隊fuse為本計畫新創的製作「MULTIVERSE」、由科媒平台與金曲獎音樂家柯智豪共創的自製節目，兩者均以視覺和聲響衝擊觀眾的身體感知；亦邀請香港藝術家林欣傑結合燈光、影像和聲音的新媒體表演「Cycling Wheel」。另為呈現未來視覺的多樣性，邀請享譽業界的8K立體VR新創團隊Funique提供「紅衣小女孩VR版外傳」及「台灣特有種-翡翠樹蛙」影片，提供觀眾截然不同的感官體驗，並將辦理多項教育推廣工作坊，也提供C-LAB周邊社區的里民專場體驗活動。

「FUTURE VISION LAB」展演作品於平日及周末皆可觀賞體驗，民眾除於平日晚間觀賞沉浸式影像作品外，亦能於週末參與由新銳科技藝術家帶來的實驗音像（Audio Visual）現場演出、影像裝置表演等活動，另外也有適合親子大眾的天文觀星工作坊、聲音療癒靜心與瑜珈工作坊，以及影像創作工作坊等活動。本計畫獲得國內投影機代表商「奧圖碼」贊助，以及國家實驗研究院國家高速網路與計算中心提供算圖農場之世界級雲端算力，共同打造未來視覺的實驗基地。

●FUTURE VISION LAB即起至2021年1月17日(日) ，每晚19:00-21:00於空總台灣當代文化實驗場 戰情大樓前廣場展出，網址: www.clab.org.tw/project/future-vision-lab

C-LAB科技媒體實驗平台於空總台灣當代文化實驗場戰情大樓前，建造環形全沉浸實驗空間。圖／空總台灣當代文化實驗場提供
C-LAB科技媒體實驗平台於空總台灣當代文化實驗場戰情大樓前，建造環形全沉浸實驗空間。圖／空總台灣當代文化實驗場提供

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