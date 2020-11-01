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讀者限定活動｜500輯年度活動500趴 請你喝冠軍咖啡

聯合報 / 消費中心╱即時報導
只要掃此QRcode上網登錄報名，就有機會獲得500趴興波咖啡飲品兌換券一張。
只要掃此QRcode上網登錄報名，就有機會獲得500趴興波咖啡飲品兌換券一張。

2020秋末最盛大的派對「500趴」即將在11月7日隆重舉行，此次榮幸邀請到各領域代表人物共襄盛舉，有36個品牌出席，更有9組品牌聯名出擊。曾獲得世界咖啡冠軍的興波咖啡主理人吳則霖攜手循環經濟之首吳庭安，推出500趴限量咖啡組合。現在只要到「聯合報系-500趴活動頁面」參加活動，就有機會獲得「興波咖啡限定飲品」乙杯。

細數台灣咖啡界的重要角色，吳則霖必然榜上有名。2011年創立興波咖啡Simple Kaffa，逐漸累積口碑與人氣，2016年在愛爾蘭拿下「WBC世界咖啡師大賽」冠軍，從此和高品質畫上等號。就在同年，吳則霖也開始帶領團隊走出店門參與外界活動，面對即將於11月7日登場的500趴，興波不只要販售講究的飲品，更將與近年以創新能量和跨界表現而為人稱道、來自新竹的春池玻璃聯手合作，創造限時限地的可能性。

吳則霖說，兩款活動飲品還在最後微調階段，但都將引入屬於台灣的獨有風味。不光是一場熱鬧繽紛的嘉年華，500趴希望創造更多世代混搭的靈感契機。

【500輯請你喝冠軍咖啡】

‧活動時間：即日起至11/4 (三)23:59

‧活動方式：

進入活動網址或掃QRcode加入聯合報會員填寫資料(若已是會員請確認會員資料無誤)。

填寫完成後，將會收到電子郵件通知函，即完成報名抽籤手續。

領獎通知：11/5(四)寄送中獎通知，中獎者需於11/7 16:00前至500趴服務台領取兌換券。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。若有任何問題，可至500輯粉絲專頁詢問，我們將盡速為您解答。

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