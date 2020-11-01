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參加品酒會 嗅覺疲勞了該怎麼辦？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
對非專業品飲者來說，一次品飲5個酒款可以能已經是極限。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
對非專業品飲者來說，一次品飲5個酒款可以能已經是極限。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

你也有這樣的經驗嗎？開開心心地參加品酒會，前一兩杯酒還能嗅聞出它的氣味，但到了第三、四杯以後，鼻子似乎漸漸變「鈍」了，好像除了酒精的刺激味道以外，什麼氣味都聞不出來？

別擔心，對於沒受過專業訓練的一般人來說，這種情況是正常的。由於鼻子會因為反覆的嗅覺刺激，而產生嗅覺疲勞，所以會聞不出香味。因此在有些品酒會上，會在桌上擺一小盅咖啡豆，希望與會者能夠透過嗅聞咖啡豆，對鼻子產生不同的刺激，進而達到嗅覺「校正」的功效。

從事威士忌品牌大使已有十年資歷的台灣帝亞吉歐品牌大使林淑君建議：「咖啡豆的氣味分子比較複雜，可能會太過刺激。如果你手上沒有擦香水、或者帶有香味的護手霜，通常我們會建議，聞一下自己的手肘內側，就是嗅聞自己的皮膚的味道，最能夠達到『嗅覺歸零』的校正效果。」

至於在口感方面，林淑君建議可以透過喝水、吃白麵包，清理一下味蕾，讓味蕾回到比較中性的狀態，好迎接下一杯酒的到來。

在品飲的酒款數量方面，林淑君表示：「對一般人來說，5個酒款應該已經是極限，所以我安排品飲會的時候，通常都不會超過5個酒款。」

台灣帝亞吉歐品牌大使林淑君。記者／吳致碩攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣帝亞吉歐品牌大使林淑君。記者／吳致碩攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
短時間內嗅聞太多杯酒，對一般人來說，很可能因為反覆刺激產生嗅覺疲勞。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
短時間內嗅聞太多杯酒，對一般人來說，很可能因為反覆刺激產生嗅覺疲勞。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
有的品酒會，會在桌上擺一小盅咖啡豆。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
有的品酒會，會在桌上擺一小盅咖啡豆。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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