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象印× boven快閃店 打卡送Q版扭蛋、限量加價購保溫杯
象印攜手日本設計師組合「TENT」的治田將之與青木亮作，於今年9月在台推出時尚簡約又帶點日式禪意的「STAN.時尚廚房家電系列」，以洗練沉穩的霧黑色調搭配仿原木材質紋理，完美融入現代風格的居家空間，全系列包含IH炊飯電子鍋、微電腦電動熱水瓶、雙重加熱咖啡機、分離式鐵板燒烤組，讓獨身男性、熱愛深色系風格的家庭也能找到適合的小家電。
為了讓更多消費者實際體驗日式家電風格，象印特地攜手空間美學選品複合店boven Café，打造「Zojirushi STAN. × boven Café」期間限定快閃店，即日起至11月15日止，除了有boven主理人Spencer的風格主題選書，搭配生活美食與空間美學的主題呈現，更提供限時限量特製聯名套餐，只要來店體驗限量餐點參加打卡送好禮活動即可獲得限量STAN.迷你扭蛋。於11月1、7、8、14日選購期間限定飯糰套餐，拍照打卡上傳公開分享，還可以200元的加價購獲得象印保溫杯（每日限量20名）。
11月5日店內還有「生活空間想像力」講座活動，邀請棲仙陳設選物所主理人Sophie擔任主講人，希望將新生活道具的概念融入台灣消費者的日常生活中，提供日系風格生活全方位的新感受。
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