張毅從金獎導演、負債上億 到博物館典藏的琉璃事業

「琉璃工房」創辦人之一張毅，日前因病過世；雖然如今他以琉璃藝術出名，但其實在1987年與楊惠姍共同創辦「琉璃工房」之前，兩人並沒有相關背景；一位是金馬名導、一位是亞太金馬雙科影后，兩人為了創業從零開始，曾燒掉所有積蓄，負債一億八千萬元，如今，琉璃歲月張毅已比當年拍電影年歲還長，而作品更得法國巴黎裝飾藝術博物館典藏，張毅受訪時曾直言創業初期只能用不堪回首來形容。

「我是導演性格嘛！開工了就要拍完，悲劇也拍。」張毅在2005年受本報訪問時曾表示，1987年到1990年是最苦的，他賣了房子、楊惠姍投了幾千萬現金進去，最高負債一億八千萬，利息一年超過兩千五百萬，真的是傾家蕩產。張毅說，每逢公司周轉不靈，楊惠姍就會向家人求助，拿房地契向銀行抵押貸款；家人也都從不過問她欠了多少債，彼此信任，感情深厚。

當琉璃事業漸見起色之際，1993年，「鐵三角」之一的王俠軍出走、另創「琉園」，就算三人對此不多言，但就張毅、王俠軍從世新同窗時開始的情誼，無疑令人惋惜。王俠軍曾是張毅在電影上最親密的戰友，張毅導、楊惠姍演、王俠軍美術設計的「鐵三角」組合，得過不少金馬獎的肯定；王俠軍甚至在張毅的最後一部作品「我的愛」中擔任男主角，當年，也是因為王俠軍帶領，讓張毅、楊惠姍走入玻璃藝術的世界。