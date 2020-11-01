張毅從金獎導演、負債上億 到博物館典藏的琉璃事業
「琉璃工房」創辦人之一張毅，日前因病過世；雖然如今他以琉璃藝術出名，但其實在1987年與楊惠姍共同創辦「琉璃工房」之前，兩人並沒有相關背景；一位是金馬名導、一位是亞太金馬雙科影后，兩人為了創業從零開始，曾燒掉所有積蓄，負債一億八千萬元，如今，琉璃歲月張毅已比當年拍電影年歲還長，而作品更得法國巴黎裝飾藝術博物館典藏，張毅受訪時曾直言創業初期只能用不堪回首來形容。
「我是導演性格嘛！開工了就要拍完，悲劇也拍。」張毅在2005年受本報訪問時曾表示，1987年到1990年是最苦的，他賣了房子、楊惠姍投了幾千萬現金進去，最高負債一億八千萬，利息一年超過兩千五百萬，真的是傾家蕩產。張毅說，每逢公司周轉不靈，楊惠姍就會向家人求助，拿房地契向銀行抵押貸款；家人也都從不過問她欠了多少債，彼此信任，感情深厚。
當琉璃事業漸見起色之際，1993年，「鐵三角」之一的王俠軍出走、另創「琉園」，就算三人對此不多言，但就張毅、王俠軍從世新同窗時開始的情誼，無疑令人惋惜。王俠軍曾是張毅在電影上最親密的戰友，張毅導、楊惠姍演、王俠軍美術設計的「鐵三角」組合，得過不少金馬獎的肯定；王俠軍甚至在張毅的最後一部作品「我的愛」中擔任男主角，當年，也是因為王俠軍帶領，讓張毅、楊惠姍走入玻璃藝術的世界。
不過走過低潮，張毅、楊惠姍曾言兩人互相約定，「如果做不成了，彼此都不能抱怨。」兩人艱辛的努力，逐漸在國內外建立聲譽，曾受邀至英國維多利亞與亞伯特博物館、美國寶爾博物館、中國美術館等國際一流博物及國際藝術與創新雙年展（Revelations）中展出，並被法國國立賽夫勒（Sevre）陶瓷博物館典藏之後，在2016年，楊惠姍作品「無相無無相─菩薩行」、張毅作品「焰火禪心─火鸚鵡」被法國巴黎裝飾藝術博物館宣布收藏，是該館自1904年成立以來第一次收藏華人琉璃藝術家作品。琉璃工房近十多年來更積極在大陸拓展事業，更創立琉璃博物館，「永遠不斷地創作有益人心的作品」從創辦之初至今，始終是琉璃工房的宗旨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言