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加了蜂蜜的巧克力！GUCCI全新棕色系列優雅百搭
偏好低調簡約穿搭的人，通常挑選包款也會以能滿足類似搭配需求的款式、配色為主。除了黑、白兩色之外，棕色其實也很符合這樣的特性，而GUCCI旗下標誌性的GG Marmont系列就在近日推出全新的棕色款，從肩背包、手機包到皮夾等都換上中性百搭的棕色，格外適合秋冬時節的造型風格。
這次推出的棕色GG Marmont系列有拉鍊款壓紋matelassé肩背包、翻蓋包、手機包、迷你翻蓋包和皮夾、迷你多夾層鍊帶包等等，還有一款馬銜鍊主題的手套，都是以棕色呈現，搭配金色的金屬細節，帶著一股優雅復古韻味。
而這次使用的棕色皮革相較之前GUCCI其他棕色系列的單品更多了一股光澤感，視覺上像是「在巧克力中融入了蜂蜜」那種感覺，也讓棕色不會顯得過於老氣古板。
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