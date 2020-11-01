加了蜂蜜的巧克力！GUCCI全新棕色系列優雅百搭

偏好低調簡約穿搭的人，通常挑選包款也會以能滿足類似搭配需求的款式、配色為主。除了黑、白兩色之外，棕色其實也很符合這樣的特性，而GUCCI旗下標誌性的GG Marmont系列就在近日推出全新的棕色款，從肩背包、手機包到皮夾等都換上中性百搭的棕色，格外適合秋冬時節的造型風格。

這次推出的棕色GG Marmont系列有拉鍊款壓紋matelassé肩背包、翻蓋包、手機包、迷你翻蓋包和皮夾、迷你多夾層鍊帶包等等，還有一款馬銜鍊主題的手套，都是以棕色呈現，搭配金色的金屬細節，帶著一股優雅復古韻味。