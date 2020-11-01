張毅、楊惠姍淡出螢光幕前 透過作品持續結緣電影

金馬、亞太雙影后楊惠姍，是1980年代台灣「新電影浪潮」代表性人物，作品近一百四十部，平均每年演出超過十部電影。她與張毅首次合作電影「玉卿嫂」時，張毅擔任導演，楊惠姍飾演女主角，兩人因而結緣。兩人的最後一部電影「我的愛」，劇中運用琉璃道具詮釋看似完美卻易碎的婚姻關係，讓楊惠姍留下深刻印象。後來造訪紐約的玻璃藝廊，兩人於1987年決定離開電影、共同打造琉璃人生。不過雖然淡出螢幕，但透過「琉璃工房」作品，兩人持續將創作能量透過電影及相關活動持續發光。

最著名的便是曾為1996年金馬獎頒獎典禮上，由聯合報、美加世界日報和金馬獎執委會、衛視鳳凰台共同主辦的「全球十大華語影星」獎座的設計，一匹奔騰的金馬，從水花激越中躍出的琉璃雕塑，十分炫麗、宏偉。當時負責雕塑的藝術總監楊惠姍曾笑說：「我現在不拿『金馬』，做『金馬』更好！」

接著在2001年，「琉璃工房」更進軍好萊塢奧斯卡與艾美獎。當年三月，美國聯合航空公司曾出資向「琉璃工房」訂購了「古風六品」125件藝品，贈與包括了李安及茱莉亞蘿勃茲、羅素克洛等人在內的奧斯卡入圍者。後來，負責當年籌畫艾美獎的主席吉姆夏賓在美術館看到楊惠姍的琉璃作品後，決定仿效奧斯卡獎，也訂購了125份「古風六品」，送給入圍艾美獎的群星當作紀念品。2012年，「琉璃工房」旗下LIULI PLUX觀念佩飾系列，曾再度獲選為禮籃贈禮。

而「琉璃工房」也曾與全球最具規模的國際海洋保育組織Oceana合作多年、為該機構創作海洋保護獎座，Oceana更於2014年時，將「琉璃工房」以海洋生態為概念的「順勢承氣聚悅來」作品作為獎座頒給致力於環保的好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐，一前一後的金魚雕刻如陰陽象徵海浪的圓形主體，源自太極平衡及生生不息概念。