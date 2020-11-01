金門高粱怎麼搭麻辣鍋？ 凍飲就對了！

邁入六十八年歷史的金門酒廠，為了因應市場口味及飲食習慣的改變，特別由金門酒廠酒體設計中心，研訂打造出「金酒新4界」，將金門高粱酒款依據「香氣風格」和「口感濃淡」劃分成4個象限，並與包括香港私宅打邊爐火鍋…等在內的多家餐廳合作，讓一般消費大眾有機會從日常飲食中，了解多元化的餐酒搭配體驗。

在秋冬時刻饕客們最喜歡的火鍋部分，金門酒廠特別與香港私宅打邊爐火鍋餐廳合作，在清湯中加入金門高粱酒，伴隨著溫度的加熱，讓酒香隨著蒸氣四溢佈滿整個屋室。本次活動更運用金門高粱酒獨特清香，拌入店家特製高粱酒手工丸中，及在大腸、鮮魚片等火鍋料淋上高粱酒提香，增添食材本身的風味，呼吸著鍋物料理的熱度，吞食剛剛涮好的肉片，再喝上一口冰凍後略帶稠狀的高粱酒，一冷一熱的全新刺激口感，讓人直呼過癮。

這凍飲金門高粱的方式，更與麻辣鍋特別對味，高粱酒冰凍後的低溫可以降低麻辣鍋的刺激感，醇厚酒香更與麻辣湯底交融會總出綿長尾韻，非常美妙。

在酒款部分，金門酒廠酒體設計中心為火鍋選擇的是「金酒新4界」裡面，「清雅醇厚」象限的酒款，包括58度金門高粱酒、38度金門高粱酒與罈裝金門高粱酒（白罈）。

其中38度金門高粱酒沒有高酒精度高粱酒的辛辣感，卻仍舊保持高粱酒甘冽香醇的餘韻，酒色清澈透明，清雅香氣中帶有糧香、麴香，更帶細微瓜果香氣，入口後口感回饋甘美綿柔，適合年輕族群、女性朋友及年長族群飲用。

58度金門高粱酒酒液清亮透明如泉水，香氣清雅純正伴隨著芬芳的醇香，入口醇淨柔順中帶有細膩的層次，清雅醇甜尾韻留存。除了純飲品飲之外，更適合搭配中式美餚佳饌飲用，餘韻迷人更突顯白酒本身獨特風味。