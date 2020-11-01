百貨據點年收破千萬 琉璃工房常獲企業送禮青睞

琉璃工房今天在官方臉書（Facebook）專頁上公布，琉璃工房創辦人張毅於11月1日清晨辭世，享壽69歲。琉璃工房長年在百貨設立藝廊，販售作品除了是許多公司行號贈送國外嘉賓的首選外，穩定銷售表現更是台灣藝術品牌翹楚。

張毅與楊惠姍於1987年成立琉璃工房品牌，並創立了第一個琉璃工作室，成為當今華人世界極具規模的琉璃藝術與文化品牌，除了作品多次受邀赴海外展出，更有超過20件作品受到博物館典藏。

除了工藝技術表現上備受國內外肯定，在市場銷售表現上更堪稱台灣藝術品牌之最。SOGO百貨表示，琉璃工房長期都是館內台灣藝品銷售表現最佳的品牌，光是忠孝及復興兩館合計一年業績就達到5千萬，除了許多知名公司行號的大老闆會購買要價百萬的大型藝品來典藏外，幾千元的小型作品也是許多人的送禮首選。

SOGO百貨說，更難得的是，琉璃工房的市況一直相當穩定，不會因為景氣好壞而大起大落，即便今年新冠肺炎疫情引發前所未有的威脅，但業績表現仍只有小幅下滑。