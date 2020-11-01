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大眼版瑪麗安東尼！MOSCHINO秋冬動漫主題超可愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年秋冬MOSCHINO把瑪麗安東尼時代的奢華高調透過漫畫手法呈現。圖／MOSCHINO提供
今年秋冬MOSCHINO把瑪麗安東尼時代的奢華高調透過漫畫手法呈現。圖／MOSCHINO提供

擁有水汪汪大眼睛的漫畫角色，是陪伴許多人長大的美好回憶。今年秋冬MOSCHINO就把瑪麗安東尼(Marie Antoinette)時代的奢華高調透過漫畫手法呈現，讓凡爾賽宮廷享樂主義和叛亂之火交錯的詼諧感成為服裝主題，展現出帶點超現實風格的魅力。

在這主題之下，MOSCHINO推出了多款印有大眼漫畫人物的服裝，像是短袖白T、窄裙、長袖貼身洋裝等等，百搭的單品配上華麗搶眼的圖案，提升實穿度。如果想再花俏一點，則有滿版的漫畫元素夾克、西裝外套等，乍看之下是花花綠綠的繁複色彩，但細看依然充滿細節驚喜，在剪裁方面也大多以強調腰身的方式來呈現當時法國宮廷穿衣的流行風格。

此外，各種漫畫主題包款、鞋款也非常精緻可愛，除了標誌性的購物袋包之外，還有復古的優雅口金包、皮夾等等，也都是具備搶眼造型的設計。

購物袋包，42,800元。圖／MOSCHINO提供
購物袋包，42,800元。圖／MOSCHINO提供
口金包，35,300元。圖／MOSCHINO提供
口金包，35,300元。圖／MOSCHINO提供
短袖白T，13,800元。圖／MOSCHINO提供
短袖白T，13,800元。圖／MOSCHINO提供
長夾，25,300元。圖／MOSCHINO提供
長夾，25,300元。圖／MOSCHINO提供
襯衫夾克，42,800元。圖／MOSCHINO提供
襯衫夾克，42,800元。圖／MOSCHINO提供
西裝外套，85,500元。圖／MOSCHINO提供
西裝外套，85,500元。圖／MOSCHINO提供
長袖洋裝，30,500元。圖／MOSCHINO提供
長袖洋裝，30,500元。圖／MOSCHINO提供
短袖白T，13,800元。圖／MOSCHINO提供
短袖白T，13,800元。圖／MOSCHINO提供
窄裙，19,800元。圖／MOSCHINO提供
窄裙，19,800元。圖／MOSCHINO提供

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