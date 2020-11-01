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把毛小孩印在包包上 Valentino推出鉚釘萌寵系列
有養寵物的人應該都明白把毛小孩獨自留在家裡的那種煎熬感受，更別提當他離開我們的那天到來會有多難過。時尚品牌Valentino最新推出Valentino Garavani Rockstud Pet鉚釘萌寵系列，讓顧客可以把寵物的肖像印制在包袋上，並結合標誌性的鉚釘元素，讓大家可以隨身把最愛的寶貝帶著走。
Valentino Garavani Rockstud Pet鉚釘萌寵系列提供3種款式的手袋、5種皮革顏色選擇，著名插畫師兼藝術家Riccardo Cusimano將依據顧客提供的寵物照片創作出萌寵畫像，還可以跟主人的名字縮寫一起呈現在手袋上，打造專屬你與毛小孩特殊紀念意義的包款。
即日起Valentino Garavani Rockstud Pet鉚釘萌寵系列在官網提供訂製選擇服務，完成後會以快遞形式配送或前往指定Valentino專門店領取產品，獨家配套的狗狗皮帶和項圈也同步發售中。
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