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獨／陪伴高雄人4年！人氣彩色貨櫃屋「集盒」劃下句點

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
集盒．Kubic已於10月31日正式走入歷史。圖／取自集盒．Kubic粉絲頁
集盒．Kubic已於10月31日正式走入歷史。圖／取自集盒．Kubic粉絲頁

創立於2017年4月的高雄人氣打卡點「集盒．Kubic」，因面臨都市轉型，自10月31日正式劃下句點，結束4年的時光，經典的彩色貨櫃屋與市集活動，未來也只能留在旅客的回憶之中。

位於新灣區的「集盒‧KUBIC」，概念源自於立方體（cubic），並融合高雄（Kaohsiung）、城市（Urban）、盒箱（Boxes）、創新（Innovation）、創意（Creative）等理念所設計，並透過多彩的繽紛貨櫃屋，堆疊起立體的藝術空間。

除了貨櫃屋外，園區還加入創意市集、風車、彩色傘海、藝術彩繪等等元素，亦曾多次舉行藝文、戶外活動，因此吸引許多網美到此打卡拍照，連綜藝節目也曾來取景拍攝；週邊的大片草地，假日也不乏有民眾前來野餐。另外，由於鄰近IKEA、好市多等商城，週邊還串連起MLD台鋁、高雄市圖書館總館等地標，所以也讓集盒開幕後，快速成為高雄人氣的觀光景點之一。

集盒．Kubic近日透過官方粉絲頁宣告結束的訊息，並且分享一系列回顧影片。根據高雄市都發局日前所透露的訊息，該地未來將作為興建社會住宅的地點。

高雄市 圖書館 觀光景點 社會住宅

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