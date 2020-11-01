秋拍繽紛！彩鑽彩寶匯聚佳士得、富藝斯

秋季拍賣即將於11月底於香港陸續登場，焦點拍品也一一曝光。佳士得（Christie’s）的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」現場拍賣將於11月29日舉槌，精選共 230件璀璨珠寶首飾以饗藏家，除了早前公佈「卓越非凡」BOGHOSSIAN 哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊領銜，還有豐富的彩鑽選擇，是拍賣市場中的流砥柱。11月28日的富藝斯（Phillips）「珍貴珠寶及翡翠」專場，除了早前宣佈由華人當代珠寶設計師豐吉（Feng J）為富藝斯獨家打造的兩件領銜拍品外，紅藍綠貴重寶石備受矚目。

佳士得的珠寶拍賣，領銜拍品為由世界知名珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）與著名珠寶品牌House of Boghossian聯袂打造的「卓越非凡」BOGHOSSIAN 哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊。今次拍賣更推出多枚濃豔不同、色澤各異的璀璨彩鑽，包括藍色、粉紅色、黃色等等。彩鑽部份的矚目拍品為一對分別鑲嵌3.29與3.29克拉濃彩藍鑽IF鑽石耳環，及一枚4.90克拉濃彩粉鑽VS1鑽石戒指。彩色寶石部分，以每克拉單位價最為昂貴的頂級天然紅寶石為主角，包括來自抹谷礦區的一枚 5.05 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石戒指，以及名為THE CHINTHAMANI RUBY的17.05克拉天然紅寶石戒指，來自已經掘礦數十年的斯里蘭卡。