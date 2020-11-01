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秋拍繽紛！彩鑽彩寶匯聚佳士得、富藝斯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香港秋季珠寶拍賣焦點為深受藏家喜愛的彩鑽。圖／佳士得提供
香港秋季珠寶拍賣焦點為深受藏家喜愛的彩鑽。圖／佳士得提供

秋季拍賣即將於11月底於香港陸續登場，焦點拍品也一一曝光。佳士得（Christie’s）的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」現場拍賣將於11月29日舉槌，精選共 230件璀璨珠寶首飾以饗藏家，除了早前公佈「卓越非凡」BOGHOSSIAN 哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊領銜，還有豐富的彩鑽選擇，是拍賣市場中的流砥柱。11月28日的富藝斯（Phillips）「珍貴珠寶及翡翠」專場，除了早前宣佈由華人當代珠寶設計師豐吉（Feng J）為富藝斯獨家打造的兩件領銜拍品外，紅藍綠貴重寶石備受矚目。

佳士得的珠寶拍賣，領銜拍品為由世界知名珠寶設計師陳智安（Edmond Chin）與著名珠寶品牌House of Boghossian聯袂打造的「卓越非凡」BOGHOSSIAN 哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊。今次拍賣更推出多枚濃豔不同、色澤各異的璀璨彩鑽，包括藍色、粉紅色、黃色等等。彩鑽部份的矚目拍品為一對分別鑲嵌3.29與3.29克拉濃彩藍鑽IF鑽石耳環，及一枚4.90克拉濃彩粉鑽VS1鑽石戒指。彩色寶石部分，以每克拉單位價最為昂貴的頂級天然紅寶石為主角，包括來自抹谷礦區的一枚 5.05 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石戒指，以及名為THE CHINTHAMANI RUBY的17.05克拉天然紅寶石戒指，來自已經掘礦數十年的斯里蘭卡。

富藝斯本季「珍貴珠寶及翡翠」香港秋季拍賣共呈獻 148 件拍品，包括藍寶石、祖母綠、紅寶石、白色 鑽石、彩色鑽石及天然珍珠等，其中亦有許多是來自知名珠寶品牌的簽名珠寶及獨特設計，包括卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等，本季精心策劃的一大亮點是以東方文化之「五行」為主題呈現的15件焦點拍品，每一件都代表了「金、木、 水、火、土」其中之一，象徵該元素所蘊含的獨特能量，包括一對鑲嵌16.89及13.71克拉緬甸皇家藍天然藍寶石鑽石耳環，以及一對鑲嵌3.34及3.03克拉無燒緬甸鴿血紅紅寶石鑽石耳環。富藝斯此次亦將透過官方網站及手機應用程式進行直播，向全球藏家開放競標。

11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻BOGHOSSIAN哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊，估價5500萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻BOGHOSSIAN哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊，估價5500萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻3.29/3.29克拉濃彩藍色IF鑽石耳環，估價2500萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻3.29/3.29克拉濃彩藍色IF鑽石耳環，估價2500萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻5.05 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石戒指，估價1350萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻5.05 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石戒指，估價1350萬港元起。圖／佳士得提供
11月28日的富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」專場呈獻3.34/3.03克拉無燒「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，估價38萬港元起。圖／富藝斯提供
11月28日的富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」專場呈獻3.34/3.03克拉無燒「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，估價38萬港元起。圖／富藝斯提供
11月28日的富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」專場呈獻16.89/13.71克拉「緬甸皇家藍」天然藍寶石配3.73/3.31克拉F/VVS2及 VS1鑽石耳環一對，估價980萬港元起。圖／富藝斯提供
11月28日的富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」專場呈獻16.89/13.71克拉「緬甸皇家藍」天然藍寶石配3.73/3.31克拉F/VVS2及 VS1鑽石耳環一對，估價980萬港元起。圖／富藝斯提供
11月28日的富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」專場呈獻由Feng J 創作的「吉維尼花園」可拆組項鍊，主石為19.00克拉淡彩粉紅色VVS2 Type IIa鑽石，估價1,900萬港元起。圖／富藝斯提供
11月28日的富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」專場呈獻由Feng J 創作的「吉維尼花園」可拆組項鍊，主石為19.00克拉淡彩粉紅色VVS2 Type IIa鑽石，估價1,900萬港元起。圖／富藝斯提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻4.90克拉濃彩粉鑽VS1鑽戒，估價2500萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻4.90克拉濃彩粉鑽VS1鑽戒，估價2500萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻 GRAFF設計3.11克拉深彩藍色VS2鑽石戒指，估價1200萬港元起。圖／佳士得提供
11月29日佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣呈獻 GRAFF設計3.11克拉深彩藍色VS2鑽石戒指，估價1200萬港元起。圖／佳士得提供

珠寶 鑽石

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