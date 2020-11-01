人氣24H韓式燒肉！「Honey Pig」11／25熄燈

來自美國，首間24小時經營的韓式燒烤店「Honey Pig」，近日於官方粉絲團宣佈，即將於11月25日結束營業，也結束在台5年的歷史。得知消息後，粉絲也紛紛留言表示「第一家吃過最傳統的韓式烤肉」、「還沒吃到就要收起來了」、「想當年一位難求」

儘管是韓式燒烤店，但是Honey Pig最初源自於美國維吉尼亞Annandale的社區，由Micky大媽所創立。店內以韓式燒烤料理為主要項目，包括有傳統的厚片五花肉、帶骨豬排、牛五花、去骨牛小排等食材，還有雞、蝦、鴨等選擇，亦提供石鍋拌飯、韓式拌飯、海鮮煎餅等韓國餐桌的代表性料理。

2015年時，Honey Pig首度登台，地點位於台北市的基隆路與信義路口，鄰近台北101、世貿中心等地標，並且主打24小時的用餐服務，成功吸引大批排隊人龍，店內一位難求，動輒須等候1～2小時以上，甚至只有清晨前往才能吃得到。後來隨著Meat Love、Maple Tree等品牌陸續進駐，也造就短短500公尺內，就有3間韓式燒肉店的盛況。