聽新聞
test
0:00 / 0:00
名牌服飾貴婦包不上身！美魔女董娘分享凍齡養生祕訣
生技廠董娘許惠華沒有名牌服飾上身、拎貴婦包，橘世代的她思考要「好好過生活」，今年初在台中市大里區爽文路開設心禾堂，她穿起棉質衣服、吃素，推廣養生、茶道、瑜珈等，保養有道「凍齡」。
許惠華分享，她平時遵循中醫養生方法調理身體，早上選擇少油、少鹽烹調，中午可吃油脂類、澱粉類食物，水果白天吃，晚上要吃溫熱的食物，晚上少澱粉類食物，最重要是沈澱心靈，「開心最重要」。
一群50多歲的事業有成的健康族如同秋天的橘色般燦亮、成熟又溫暖，準備迎接老後生活，被稱為「橘色世代」。
許惠華說，她的丈夫是中醫師，與中醫結緣是婚後有一次吃海鮮時嚴重過敏，經丈夫施針才緩解，她從中體會中醫的奧妙，也開始接觸中醫，她發現中醫很實用，還沒學過中醫前幫家人打精力湯，學過中醫後，透過中醫的理念養生，嘗試加入中醫概念調整飲食，她也學會穴位按摩，有一次跟團出國到澳洲雪梨，利用穴位按摩幫一名快昏厥的老人緩解不適，協助送醫。
許惠華指出，她原本是美容師，愛分享的她，喜歡烹飪美食與朋友分享，煮的純素藥膳料理很受歡迎，在朋友鼓勵下，加上丈夫專業指導，在15年前創業，開設宇田國際生技公司，開發生技萃取中藥、純素藥膳料理包、養生茶包等。
許惠華認為，身為「橘色世代」，要為退休生活做準備，退休要找些事情來做，首先要保養好自己的身體，才能夠享受退休生活，所以她選擇做自己開心的事情，她愛養生、吃素，拿到丙級廚師執照，常和朋友分享美食，還跑去學頌砵等，今年初開設心禾堂、邀請藝道老師、瑜珈老師開課推廣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言