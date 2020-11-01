名牌服飾貴婦包不上身！美魔女董娘分享凍齡養生祕訣

生技廠董娘許惠華沒有名牌服飾上身、拎貴婦包，橘世代的她思考要「好好過生活」，今年初在台中市大里區爽文路開設心禾堂，她穿起棉質衣服、吃素，推廣養生、茶道、瑜珈等，保養有道「凍齡」。

許惠華分享，她平時遵循中醫養生方法調理身體，早上選擇少油、少鹽烹調，中午可吃油脂類、澱粉類食物，水果白天吃，晚上要吃溫熱的食物，晚上少澱粉類食物，最重要是沈澱心靈，「開心最重要」。

一群50多歲的事業有成的健康族如同秋天的橘色般燦亮、成熟又溫暖，準備迎接老後生活，被稱為「橘色世代」。

許惠華說，她的丈夫是中醫師，與中醫結緣是婚後有一次吃海鮮時嚴重過敏，經丈夫施針才緩解，她從中體會中醫的奧妙，也開始接觸中醫，她發現中醫很實用，還沒學過中醫前幫家人打精力湯，學過中醫後，透過中醫的理念養生，嘗試加入中醫概念調整飲食，她也學會穴位按摩，有一次跟團出國到澳洲雪梨，利用穴位按摩幫一名快昏厥的老人緩解不適，協助送醫。

許惠華指出，她原本是美容師，愛分享的她，喜歡烹飪美食與朋友分享，煮的純素藥膳料理很受歡迎，在朋友鼓勵下，加上丈夫專業指導，在15年前創業，開設宇田國際生技公司，開發生技萃取中藥、純素藥膳料理包、養生茶包等。