Pandora施迪士尼魔法幻化灰姑娘 攜手華納再續哈利波特

今年冬季，丹麥品牌Pandora與迪士尼再次合作，推出全新串飾作品。今年適逢迪士尼的灰姑娘卡通「Cinderella」歡慶70週年，Pandora 將滿載全球人們童年回憶的Cinderella故事元素，融入經典串飾、項鍊、戒指、與耳環中。同時，繼去年冬季首度推出哈利波特（Harry Potter）系列受到廣大迴響，Pandora今年冬季再次與華納兄弟消費品部（Warner Bros. Consumer Products）攜手合作，為哈利波特系列再添魔法驚奇。

在灰姑娘的故事中，即使生活是那麼艱苦，Cinderella 始終不自怨自艾，最後，她憑藉著堅強的信念與善良的心，得到神仙教母與小夥伴的幫助，穿上了美麗的禮服與漂亮的玻璃鞋，搭著南瓜馬車赴宴，並遇見了屬於她的王子。Disney Cinderella系列串飾以經典的925銀勾勒出被施展魔法的陪伴Cinderella 左右的忠實夥伴蘇西、小老鼠、葛斯等、以及最具代表性的南瓜馬車、玻璃鞋，創造出充滿討喜細節；項鍊戒指與耳環作品，則以925銀與象徵藍色禮服的粉藍水晶刻畫南瓜馬車與她所配戴的小皇冠，是充滿少女心的夢幻之作。