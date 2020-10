Pandora施迪士尼魔法幻化灰姑娘 攜手華納再續哈利波特

今年冬季,丹麥品牌Pandora與迪士尼再次合作,推出全新串飾作品。今年適逢迪士尼的灰姑娘卡通「Cinderella」歡慶70週年,Pandora 將滿載全球人們童年回憶的Cinderella故事元素,融入經典串飾、項鍊、戒指、與耳環中。同時,繼去年冬季首度推出哈利波特(Harry Potter)系列受到廣大迴響,Pandora今年冬季再次與華納兄弟消費品部(Warner Bros. Consumer Products)攜手合作,為哈利波特系列再添魔法驚奇。

在灰姑娘的故事中,即使生活是那麼艱苦,Cinderella 始終不自怨自艾,最後,她憑藉著堅強的信念與善良的心,得到神仙教母與小夥伴的幫助,穿上了美麗的禮服與漂亮的玻璃鞋,搭著南瓜馬車赴宴,並遇見了屬於她的王子。Disney Cinderella系列串飾以經典的925銀勾勒出被施展魔法的陪伴Cinderella 左右的忠實夥伴蘇西、小老鼠、葛斯等、以及最具代表性的南瓜馬車、玻璃鞋,創造出充滿討喜細節;項鍊戒指與耳環作品,則以925銀與象徵藍色禮服的粉藍水晶刻畫南瓜馬車與她所配戴的小皇冠,是充滿少女心的夢幻之作。