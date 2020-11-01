Pandora施迪士尼魔法幻化灰姑娘 攜手華納再續哈利波特
今年冬季，丹麥品牌Pandora與迪士尼再次合作，推出全新串飾作品。今年適逢迪士尼的灰姑娘卡通「Cinderella」歡慶70週年，Pandora 將滿載全球人們童年回憶的Cinderella故事元素，融入經典串飾、項鍊、戒指、與耳環中。同時，繼去年冬季首度推出哈利波特（Harry Potter）系列受到廣大迴響，Pandora今年冬季再次與華納兄弟消費品部（Warner Bros. Consumer Products）攜手合作，為哈利波特系列再添魔法驚奇。
在灰姑娘的故事中，即使生活是那麼艱苦，Cinderella 始終不自怨自艾，最後，她憑藉著堅強的信念與善良的心，得到神仙教母與小夥伴的幫助，穿上了美麗的禮服與漂亮的玻璃鞋，搭著南瓜馬車赴宴，並遇見了屬於她的王子。Disney Cinderella系列串飾以經典的925銀勾勒出被施展魔法的陪伴Cinderella 左右的忠實夥伴蘇西、小老鼠、葛斯等、以及最具代表性的南瓜馬車、玻璃鞋，創造出充滿討喜細節；項鍊戒指與耳環作品，則以925銀與象徵藍色禮服的粉藍水晶刻畫南瓜馬車與她所配戴的小皇冠，是充滿少女心的夢幻之作。
同時於即日起一起上市的全新哈利波特系列，回到哈利波特與妙麗、榮恩三人在求學時的冒險故事中。在系列電影中，妙麗曾從麥教授那裡得到了一個時間器，只要轉動中間的沙漏，就能讓配戴的人穿越時空回到過去，這樣三年級的她就可以在時間允許的範圍之外，再選擇更多的課程。Pandora 以 Pandora Shine 鍍 18K 金重現這個別具意義的魔法道具，吊飾透過精巧工藝打造了環 環相套的三層環圈設計以及其上的鏤空星形細節，並在邊緣鑄刻上「I mark the hours every one nor have I yet outrun the sun」 （我時時刻刻都在指示著時間，但是從未能超越太陽）、「My use and value unto you are gauged by what you have to do」（我的價值標準在於你如何使用我）銘言。戴上串飾未必能真的重返過往，但絕對能提醒配戴者珍惜時光。
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