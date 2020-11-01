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蕭邦2020 Mille Miglia聯名限量表 再現義式復古優雅

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Mille MIglia 2020 Race Edition微珠打磨DCL精鋼腕表，限量發行1,000只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille MIglia 2020 Race Edition微珠打磨DCL精鋼腕表，限量發行1,000只，售價未定。圖／蕭邦提供

瑞士知名製表品牌蕭邦（CHOPARD），自1988年起連續32年擔任世界著名的Mille Miglia骨董車賽的合作夥伴兼官方計時器供應商。往年Mille Miglia千里賽每年於五月舉行，今年因疫情影響，延期至10月22日至10月25日舉行，今年更有蕭邦品牌之友、傳奇賽車手Jacky Ickx共襄盛舉。同時蕭邦也發表了今年度的全新Mille Miglia Race Edition系列紀念限量表款，共有Race Edition車賽限量版腕表、Mille Miglia GTS Azzurro Power Control腕表、Mille Miglia Lab One腕表共3款共5個型號。

法拉利創始人恩佐法拉利（Enzo Ferrari）稱之為「世界上最美麗的賽事」的Mille Miglia千里賽，每年春天匯聚全球最頂級華美的骨董賽車在布雷西亞與羅馬之間來回一千英里（1600公里）的賽道上展開，蕭邦推出的紀念限量表款設計靈感便源自這些傳奇跑車。Mille Miglia千里賽的參賽車隊在抵達起點前都會獲得最新的Mille Miglia車賽限量版計時碼表。

今年Mille Miglia車賽限量版計時碼表共有兩種型號，外殼為微珠打磨DCL類鑽碳黑色塗層的精鋼腕表限量發行1,000只，以及DLC精鋼搭配符合倫理道德標準18K玫瑰金的半金款共兩種不同可選，腕表搭載經瑞士官方天文台認證的機芯分別限量發行1,000只；半金款限量發行250只。

而Mille Miglia GTS Azzurro腕表則提供半金的動力儲存款Power Control，以及精鋼的計時碼表共兩種選擇，表盤採用優雅的鋼藍色「Azzurro」，與指針細節使用的「Mille Miglia紅色」形成優美對比，而日期視窗則設計成「1000 Miglia」方向箭頭造型，易於辨認。Mille Miglia GTS Azzurro Power Control限量發行500只，配備時間和日期顯示，搭配形如汽車燃油表的動力儲存顯示；Mille Miglia GTS Azzurro精鋼計時碼表限量發行750只，副表盤設計靈感來自骨董車儀表盤。

最後，限量20只的全新Mille Miglia Lab One腕表，黑色鈦金屬枕形表殼以未來主義風格造型打造，搭載蕭邦首款自動上鍊陀飛輪機芯（Chopard 04.03-M），並配備專利的獨特制動裝置和隱形表冠。

蕭邦推出2020年度Mille Miglia骨董車賽限量紀念款腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦推出2020年度Mille Miglia骨董車賽限量紀念款腕表。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro精鋼計時碼表，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro精鋼計時碼表，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille MIglia 2020 Race Edition微珠打磨DCL精鋼和符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，限量發行250只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille MIglia 2020 Race Edition微珠打磨DCL精鋼和符合倫理道德標準18K玫瑰金腕表，限量發行250只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro Power Control精鋼與18K玫瑰金自動腕表，限量發行500只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro Power Control精鋼與18K玫瑰金自動腕表，限量發行500只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro Power Control精鋼與18K玫瑰金自動腕表，限量發行500只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro Power Control精鋼與18K玫瑰金自動腕表，限量發行500只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille MIglia 2020 Race Edition微珠打磨DCL精鋼腕表，限量發行1,000只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille MIglia 2020 Race Edition微珠打磨DCL精鋼腕表，限量發行1,000只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro精鋼計時碼表，限量發行750只，售價未定。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Azzurro精鋼計時碼表，限量發行750只，售價未定。圖／蕭邦提供

腕表 法拉利

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