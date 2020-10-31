「氣質擔當」宋慧喬換上秋裝 美得像童話般不可思議

每次出現總是美得令人屏息的宋慧喬，這兩天在IG釋出身穿韓國品牌MICHAA秋冬裝的造型，襯著蕭瑟清冷的戶外景象，更顯她美得出塵，以及精緻的五官與妝容。

近日傳出2021年可能與李鍾碩共演新劇「還魂」，班底來自「信號」導演、編劇是「德魯納酒店」洪氏姐妹，如果傳聞屬實，真的是令粉絲相當期待的新作。除了偶爾出席活動，只能看看IG上歐膩的美麗身影，近日她詮釋MICHAA秋冬系列，散發賞心悅目的知性氣質；此系列由韓國攝影師Hong Jang Hyun拍攝，表現出乾淨而溫暖的秋日氣息，日前權志龍GD登上「VOGUE」韓國版的照片也是由Hong Jang Hyun掌鏡。