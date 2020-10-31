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「氣質擔當」宋慧喬換上秋裝 美得像童話般不可思議
每次出現總是美得令人屏息的宋慧喬，這兩天在IG釋出身穿韓國品牌MICHAA秋冬裝的造型，襯著蕭瑟清冷的戶外景象，更顯她美得出塵，以及精緻的五官與妝容。
近日傳出2021年可能與李鍾碩共演新劇「還魂」，班底來自「信號」導演、編劇是「德魯納酒店」洪氏姐妹，如果傳聞屬實，真的是令粉絲相當期待的新作。除了偶爾出席活動，只能看看IG上歐膩的美麗身影，近日她詮釋MICHAA秋冬系列，散發賞心悅目的知性氣質；此系列由韓國攝影師Hong Jang Hyun拍攝，表現出乾淨而溫暖的秋日氣息，日前權志龍GD登上「VOGUE」韓國版的照片也是由Hong Jang Hyun掌鏡。
MICHAA創立於1995年，為韓國高端服裝品牌，前20年多半以外籍模特兒拍攝形象照，例如LVMH集團太子妃Natalia Vodianova就曾入鏡，直到近年才邀請全智賢、申敏兒擔綱代言人，因此在「藍色海洋的傳說」、「輔佐官」等韓劇，也看得到兩位女星詮釋MICHAA大衣或套裝，品牌主要以都會女性的簡練穿搭為主，講究面料、剪裁簡約，上衣售價大約在台幣15,000元左右、大衣則大約台幣35,000元以上，屬於中高價位女裝。
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