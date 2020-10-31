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點亮秋冬造型！CHARLES & KEITH氣質綠包包不可少

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
想為一成不變的造型增添亮點？CHARLES & KEITH優雅綠色包款、或是ZARA的療癒系毛絨包款，都是冬日變換穿搭的最佳幫手。圖／CHARLES & KEITH 、ZARA提供
想為一成不變的造型增添亮點？CHARLES & KEITH優雅綠色包款、或是ZARA的療癒系毛絨包款，都是冬日變換穿搭的最佳幫手。圖／CHARLES & KEITH 、ZARA提供

秋冬來臨，想為一成不變的造型增添亮點？CHARLES & KEITH優雅綠色包款絕對要入手！或是來點ZARA的療癒系毛絨包款，都是冬日變換穿搭的最佳幫手。

屬於大地色調的綠色，沒有黑色和咖啡色般的暗沉，又比灰色和深藍色來得亮眼，而且出乎意料地搭配性極高，不論是黑灰高冷或是大地色系的服裝，都能搭配綠色包款來完成時髦造型。CHARLES & KEITH今年秋冬推出風格迥異的綠色系包款，像是清新洗鍊的鼠尾草綠、柔和寧靜的秋香綠、神秘苔蘚綠等。外型既耐看又百搭的經典方包，鼠尾草綠的色系讓包款多了清新氛圍，打造氣質滿分的文青女孩造型。或是，帶著秋天氣息的秋香綠及苔蘚綠色編織交錯，讓異材質拼接的水桶包勾勒出舒服協調的大地氣息。

如果，不想要綠色包包，帶有療癒感的毛絨包，也會是許多人在這一季的選擇。冬天氣溫變低，許多人都會穿上類似剪羊毛材質的毛是來保暖，因為觸感細膩，還會給穿著人的帶來療癒感。步入冬季時，ZARA也推出一系列毛絨材質的包款，像是人造皮草的手提包，讓剪毛羊結合皮革絎縫的包包，以及剪毛羊的斜背包。豐富的紋理搭配，創造出獨特的視覺效果，可說是這一季專屬的設計之一，更能讓造型搭配時更完整。

CHARLES & KEITH造型扣鍊條肩背包1,890元圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH造型扣鍊條肩背包1,890元圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH編織方型肩背包2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH編織方型肩背包2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
ZARA人造皮草斜挎包1,490元。圖／ZARA提供
ZARA人造皮草斜挎包1,490元。圖／ZARA提供
ZARA大型人造皮草托特包1,790元。圖／ZARA提供
ZARA大型人造皮草托特包1,790元。圖／ZARA提供
CHARLES & KEITH掀蓋式手提包2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH掀蓋式手提包2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

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