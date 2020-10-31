點亮秋冬造型！CHARLES & KEITH氣質綠包包不可少

秋冬來臨，想為一成不變的造型增添亮點？CHARLES & KEITH優雅綠色包款絕對要入手！或是來點ZARA的療癒系毛絨包款，都是冬日變換穿搭的最佳幫手。

屬於大地色調的綠色，沒有黑色和咖啡色般的暗沉，又比灰色和深藍色來得亮眼，而且出乎意料地搭配性極高，不論是黑灰高冷或是大地色系的服裝，都能搭配綠色包款來完成時髦造型。CHARLES & KEITH今年秋冬推出風格迥異的綠色系包款，像是清新洗鍊的鼠尾草綠、柔和寧靜的秋香綠、神秘苔蘚綠等。外型既耐看又百搭的經典方包，鼠尾草綠的色系讓包款多了清新氛圍，打造氣質滿分的文青女孩造型。或是，帶著秋天氣息的秋香綠及苔蘚綠色編織交錯，讓異材質拼接的水桶包勾勒出舒服協調的大地氣息。