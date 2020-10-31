迷彩軍裝外套改造的雙面LOEWE背包 既環保又帥氣

以熱愛自由、愛好冒險的宗旨成立的LOEWE的Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保理念，讓人走進戶外活動的同時，也履行愛護大自然的使命，運用舊物賦予新生的升級改造（upcycling）為主題，為功能服飾帶來環境友善的深意。

創意總監Jonathan Anderson心中的LOEWE男孩熱愛自由也講究實際，為戶外活動而成立的Eye/LOEWE/Nature系列來到第4個季度，也設計了更多元的單品包括連帽厚外套、風衣、羊毛外套、毛衣、襯衫、T恤、遠足登山靴等；面對2020年的當前環境，Jonathan Anderson重新思考人與大自然的關係，以及如何減低對生態系的影響，因此全新的秋冬系列以升級改造（upcycling）為主，為舊物賦予新生，如同手工藝般令人暖心感動，也在創意中發揮改造能力，善用既有物資，為每件設計添加獨特個性。