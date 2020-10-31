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迷彩軍裝外套改造的雙面LOEWE背包 既環保又帥氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Eye/LOEWE/Nature系列迷彩派克大衣升級改造製作歷程。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列迷彩派克大衣升級改造製作歷程。圖／LOEWE提供

以熱愛自由、愛好冒險的宗旨成立的LOEWE的Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保理念，讓人走進戶外活動的同時，也履行愛護大自然的使命，運用舊物賦予新生的升級改造（upcycling）為主題，為功能服飾帶來環境友善的深意。

創意總監Jonathan Anderson心中的LOEWE男孩熱愛自由也講究實際，為戶外活動而成立的Eye/LOEWE/Nature系列來到第4個季度，也設計了更多元的單品包括連帽厚外套、風衣、羊毛外套、毛衣、襯衫、T恤、遠足登山靴等；面對2020年的當前環境，Jonathan Anderson重新思考人與大自然的關係，以及如何減低對生態系的影響，因此全新的秋冬系列以升級改造（upcycling）為主，為舊物賦予新生，如同手工藝般令人暖心感動，也在創意中發揮改造能力，善用既有物資，為每件設計添加獨特個性。

在軍裝靈感之下，連帽厚外套、襯衫、工裝短褲及長褲等，都以迷彩拼接做為表現，將舊的軍用帳篷物料製造為服裝，也讓每件單品都獨一無二， 同時用現有的法蘭絨格紋拼貼襯衫衣料，來裁製多款新襯衫；針織毛衣的聚酯物料來自回收塑膠瓶；迷彩軍裝外套所打造的雙面背包，或是用舊羊毛外套材質製作的手提袋等，都體現保育環境生態的思維，細節處運用印染及刺繡的Eye眼睛標誌點綴；而每售出一件Eye/LOEWE/Nature系列單品，LOEWE都會捐出15歐元用以支持環保工作。

Army Boot灰藍色高筒軍靴，27,000元。圖／LOEWE提供
Army Boot灰藍色高筒軍靴，27,000元。圖／LOEWE提供
以舊的軍用帳篷物料製造的服裝，每件都獨一無二。圖／LOEWE提供
以舊的軍用帳篷物料製造的服裝，每件都獨一無二。圖／LOEWE提供
T恤或羊毛外套、工作服等，來自有機棉布、環保再造物料。圖／LOEWE提供
T恤或羊毛外套、工作服等，來自有機棉布、環保再造物料。圖／LOEWE提供
探索者漁夫帽，13,000元。圖／LOEWE提供
探索者漁夫帽，13,000元。圖／LOEWE提供
攀岩粉袋，17,000元。圖／LOEWE提供
攀岩粉袋，17,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE的Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保理念，為舊物賦予新生。圖／LOEWE提供
LOEWE的Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保理念，為舊物賦予新生。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列迷彩派克大衣升級改造製作歷程。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列迷彩派克大衣升級改造製作歷程。圖／LOEWE提供
格紋肩背托特包，42,000元。圖／LOEWE提供
格紋肩背托特包，42,000元。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保概念，以舊物改造拼接。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保概念，以舊物改造拼接。圖／LOEWE提供
迷彩雙面後背包，53,000元。圖／LOEWE提供
迷彩雙面後背包，53,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE的Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保理念，為舊物賦予新生。圖／LOEWE提供
LOEWE的Eye/LOEWE/Nature系列實踐環保理念，為舊物賦予新生。圖／LOEWE提供

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