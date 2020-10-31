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潮牌與Pokémon、《聖誕夜驚魂》攜手耍萌裝可愛
潮帽New Era攜手《聖誕夜驚魂》重溫迪士尼經典，感受不分年紀的潮流魅力。A BATHING APE（簡稱BAPE）則與大人小孩都愛的POKÉMON（精靈寶可夢）合作，創造全新的聯名系列，甫曝光就受到高度關注。
New Era推出全新聖誕夜驚魂系列，以名導Tim Burton在1994年推出的經典電影來發想，結合經典950棒球帽款，包含主角傑克多款搞怪骷髏頭像，還有充滿詭譎感的「JACK」字樣設計。還有New Era一直備受喜愛的經典920、940老帽，一共三種帽型，是今年釋出最多帽型的聯名系列。 940老帽分別是以「補丁人偶」Sally為創意來源的撞色拼布款，還有以萬聖鎮長的「領結蜘蛛」為靈感的黑白條紋款，除了Logo有「夜光」效果設計，巧妙的是連「領結蜘蛛」的雙眼也能在夜晚露出光芒，增添神祕「驚」喜。另外，920帽款則是以黑、白色為底，搭配「吸血泰迪」、「JACK」字樣以及「幽靈狗狗」Zero的圖樣，低調小巧的Logo加上夜光效果設計，滿滿細節呈現於帽中。
而BAPE與POKÉMON此次合作系列以BABY MILO為筆觸，重新演繹寶可夢中最受歡迎的角色，包括皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、伊布、卡比獸和猴怪，透過設計手法賦予系列獨特質感。系列單品涵蓋連帽上衣、多款T恤和鑰匙圈等。值得一提的是，這系列基於皮卡丘的形象設計，推出裝飾有其耳朵圖案的連帽上衣，囊括男裝、女裝和童裝，可供粉絲扮演萌趣造型。
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