潮牌與Pokémon、《聖誕夜驚魂》攜手耍萌裝可愛

潮帽New Era攜手《聖誕夜驚魂》重溫迪士尼經典，感受不分年紀的潮流魅力。A BATHING APE（簡稱BAPE）則與大人小孩都愛的POKÉMON（精靈寶可夢）合作，創造全新的聯名系列，甫曝光就受到高度關注。

New Era推出全新聖誕夜驚魂系列，以名導Tim Burton在1994年推出的經典電影來發想，結合經典950棒球帽款，包含主角傑克多款搞怪骷髏頭像，還有充滿詭譎感的「JACK」字樣設計。還有New Era一直備受喜愛的經典920、940老帽，一共三種帽型，是今年釋出最多帽型的聯名系列。 940老帽分別是以「補丁人偶」Sally為創意來源的撞色拼布款，還有以萬聖鎮長的「領結蜘蛛」為靈感的黑白條紋款，除了Logo有「夜光」效果設計，巧妙的是連「領結蜘蛛」的雙眼也能在夜晚露出光芒，增添神祕「驚」喜。另外，920帽款則是以黑、白色為底，搭配「吸血泰迪」、「JACK」字樣以及「幽靈狗狗」Zero的圖樣，低調小巧的Logo加上夜光效果設計，滿滿細節呈現於帽中。