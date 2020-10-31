DIOR早春「神話風格」形象片 掌鏡的香港攝影師才21歲

DIOR日前於台北發表2021早春度假系列的同時，也釋出了3分鐘的時裝微電影、形象照，宛如古畫中的仕女，形象片散發「神話風格」的超現實氣氛，以幻境、宛如部落儀式般的氛圍帶來富有想像力的畫面，也是品牌首度邀請香港攝影師Lean Lui （雷安喬）掌鏡的作品，而她今年才21歲。

Lean Lui（雷安喬）身兼攝影師、藝術家、經濟系學生等斜槓身分，在2019年北京三影堂攝影獎中成為最年輕的入圍者，因而受到關注，在今年10月她也即將前往倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院攻讀「當代攝影；實踐及哲學碩士（MA Contemporary Photography; Practices and Philosophies）」，她以強烈自我風格拍攝的DIOR早春度假系列形象圖，用以勾勒義大利南方萊切（Lecce）市的魅力。

女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri藉2021早春度假系列向故鄉義大利普利亞（Puglia）的古老工藝致敬，將當地Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於標誌性的Bar Jacket；或普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，也作為棉麻編織的鏤空網狀靈感；此外，也與擅長用水彩、雕塑和素描創作的藝術家Pietro Ruffo合作，將普利亞大區中的花鳥草葉做為圖騰、編織設計，展現如同神話故事般的詩意。

DIOR 2021 早春度假系列形象微電影