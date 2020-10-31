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還有1天！「好侍滾滾節」咖哩派對 邀你免費用餐

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣好侍食品股份有限公司董事長乾野貴史(左)與名廚詹姆士，在暖暖料亭與現場民眾分享「爪哇咖哩米粉」與「爪哇咖哩滷肉飯」。圖／好侍食品提供
台灣好侍食品股份有限公司董事長乾野貴史(左)與名廚詹姆士，在暖暖料亭與現場民眾分享「爪哇咖哩米粉」與「爪哇咖哩滷肉飯」。圖／好侍食品提供

萬聖節的周末，在台北華山文創園區有一場特別的咖哩派對，這是日本第一咖哩品牌「House好侍食品」舉辦，結合香濃咖哩、風格體驗的「好侍滾滾節」，今、明兩天歡樂登場。現場除有各種美食、文青市集，上午11點起還將發送爪哇咖哩、北海道白醬和素食咖哩烹調的熱騰騰餐點，兩日總共8,000份，今天錯過了沒關係，明天記得到場一嘗。

一天兩天的咖哩趴在今早登場，華山劇場草地上帳棚林立，瀰漫著陣陣咖哩香。開幕活動，還邀請名廚詹姆士現場料理台日友好創意小吃「爪哇咖哩炒米粉」，並舉行第一場「咖哩親子擺盤爭霸賽」，吸引不少人潮圍觀。

台灣好侍食品股份有限公司董事長乾野貴史致詞指出，好侍食品在台推出佛蒙特咖哩至今已超過30年，在一般家庭和餐廳，都可以看到好侍咖哩。他說，「咖哩文化」在日本已是生活的一部分，台灣也開始漸漸接受咖哩文化，此次推出結合台日美味的「好侍滾滾節」，正是希望大家玩得開心、吃得開心。

詹姆士表示，他從休息區到上台這段路，不斷聞到濃濃的咖哩味，讓他想念起在日本留學的日子。他說，全世界的食材都跟咖哩很契合，台灣小吃像米粉、滷肉飯，也可以搭配咖哩，調味出結合台日味道的美食。他還提供沒時間做菜的人一個咖哩美食小撇步，「只要買炸雞和薯條，回家熱水煮好，加入好侍咖哩塊，不到10分鐘，就是一盤美味的咖哩雞飯」。好侍的爪哇咖哩加上打成泥的青辣椒和椰奶，就變成泰式咖哩。

在示範「爪哇咖哩炒米粉」時，詹姆士先擺出一排炒米粉的台式調味、食材，包括香菇、蝦米、紅葱、蒜頭，烹炒順序和炒米粉一樣，最後再用半塊爪哇咖哩調味，「爪哇咖哩炒米粉」就完成了，董事長乾野上台試吃後說，「非常好吃，這就是台灣料理和日式咖哩的完美結合」。

今日還有第一場「咖哩親子擺盤爭霸賽」，六組參賽者在十多種食材、三種醬料中取材，各組以相同的食材、不同的創意，完成公主、麋鹿、東京巨蛋、暗黑城堡、日出和台北101等風格各異的創意擺盤，過程溢趣橫生。最後，由媽媽何慧蓓和女兒徐可霏合力完成的「麋鹿」獲得優勝。

文青排隊名店「背背客食」也參與這場咖哩盛典，現場烤製「北海道白醬&爪哇咖哩車輪餅」，滿滿綿密餡料鹹香而濃醇，民眾一口咬下都露出幸福笑容；詹姆士也推出獨創的「爪哇咖哩炒米粉」、「爪哇咖哩滷肉飯」。三款各限量100份現場販售，咖哩控們蜂擁而至，大排長龍。

除了主舞台大型活動，眾多咖哩風拍照點也超吸睛，兩日限定的爪哇咖哩、北海道白醬「巨大咖哩」，草地中央還有以「風格市集」十大品牌餐桌好物打造的「好侍野營餐桌」拍照區。主辦單位同時邀請知名日本民族風品牌Saibaba Ethnique、戶外用品品牌POLeR、親子木製遊具eguchitoys等十組品牌，打造質感十足的「風格市集」，生活選物、手感食器、親子體驗皆備；另外還有「草地工作坊」，免費開放萬聖小紙帽DIY。

好侍滾滾節

活動時間：今、明(11/1日)兩日11:00am~8:00pm

活動地點：華山1914文創園區華山劇場

活動資訊可查「台灣好侍食品」FB粉絲頁

開幕活動的「咖哩親子擺盤爭霸賽」拿下優勝的親子，與名廚詹姆士合影。圖／好侍食品提供
開幕活動的「咖哩親子擺盤爭霸賽」拿下優勝的親子，與名廚詹姆士合影。圖／好侍食品提供
「咖哩親子擺盤爭霸賽」讓小朋友獨挑選擇食材的大樑，五花八門的食物讓小朋友夾得不亦樂乎。圖／好侍食品提供
「咖哩親子擺盤爭霸賽」讓小朋友獨挑選擇食材的大樑，五花八門的食物讓小朋友夾得不亦樂乎。圖／好侍食品提供
名廚詹姆士親自參與「咖哩親子擺盤爭霸賽」，陪伴小朋友完成挑選食材的任務。圖／好侍食品提供
名廚詹姆士親自參與「咖哩親子擺盤爭霸賽」，陪伴小朋友完成挑選食材的任務。圖／好侍食品提供

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