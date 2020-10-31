LEVI'S再度攜手好萊塢名人造型師 把戶外服飾都變潮！

LEVI'S與好萊塢知名造型師Karla Welch創立的XKARLA，以「涼爽秋風、遼闊藍天伴隨新鮮空氣，展開無限冒險」為題，孕育出2020全新秋冬聯名系列。DIESEL和原宿的人氣選貨店GR8合作，由8位活躍於日本的設計師、藝術家聯手推出限定聯名系列，台灣也買得到。

已經和LEVI'S多次合作的知名造型師Karla Welch此次以她母親幼時的居住家園為靈感，將大草原的景致融入聯名系列裡。因此，自經典戶外服飾汲取創作元素，把粗獷設計夾融入夾克、上衣、牛仔褲與連身褲、獵裝羽絨背心。這系列以燈芯絨面料為主，並選擇深綠、鐵鏽紅、卡其和深靛藍等大地色系來點綴。同時為了呼應潮流，Karla Welch還讓雙面穿的短版牛仔夾克，版型方正寬鬆剪裁加上短身設計，一面以羊毛衣身搭配燈芯絨袖子，另一面則是原色丹寧布料搭配格紋法蘭絨袖，街頭味十足。