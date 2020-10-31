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LEVI'S再度攜手好萊塢名人造型師 把戶外服飾都變潮！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S與好萊塢知名造型師Karla Welch創立的XKARLA，孕育出2020全新秋冬聯名系列。圖／LEVI'S提供
LEVI'S與好萊塢知名造型師Karla Welch創立的XKARLA，孕育出2020全新秋冬聯名系列。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與好萊塢知名造型師Karla Welch創立的XKARLA，以「涼爽秋風、遼闊藍天伴隨新鮮空氣，展開無限冒險」為題，孕育出2020全新秋冬聯名系列。DIESEL和原宿的人氣選貨店GR8合作，由8位活躍於日本的設計師、藝術家聯手推出限定聯名系列，台灣也買得到。

已經和LEVI'S多次合作的知名造型師Karla Welch此次以她母親幼時的居住家園為靈感，將大草原的景致融入聯名系列裡。因此，自經典戶外服飾汲取創作元素，把粗獷設計夾融入夾克、上衣、牛仔褲與連身褲、獵裝羽絨背心。這系列以燈芯絨面料為主，並選擇深綠、鐵鏽紅、卡其和深靛藍等大地色系來點綴。同時為了呼應潮流，Karla Welch還讓雙面穿的短版牛仔夾克，版型方正寬鬆剪裁加上短身設計，一面以羊毛衣身搭配燈芯絨袖子，另一面則是原色丹寧布料搭配格紋法蘭絨袖，街頭味十足。

DIESEL與GR8的限定聯名系列，是由8位設計師、藝術家利用招牌的牛仔夾克、圓領衫、T恤基礎，發揮各自獨特的設計風格。設計手法包含攝影、插畫、藝術字體、版畫印刷等等多樣化的方式，總共有豐富的36個單品，每個單品都具有流行、搶眼，以及前衛的原創設計圖樣和創意。主題緊扣選貨店GR8創辦人和久保先生所提及「屬於大人的遊樂場」的概念，其中男女都可以駕馭的設計也是這次聯名系列的特點之一。

LEVI'S x XKARLA聯名雙面拼接短版牛仔夾克10,800元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S x XKARLA聯名雙面拼接短版牛仔夾克10,800元。圖／LEVI'S提供
DIESEL ROGIC牛仔夾克20,200元。圖／双木林提供
DIESEL ROGIC牛仔夾克20,200元。圖／双木林提供
DIESEL FR2 T恤8,590元。圖／双木林提供
DIESEL FR2 T恤8,590元。圖／双木林提供
LEVI'S x XKARLA聯名雙色燈心絨羽絨背心10,800元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S x XKARLA聯名雙色燈心絨羽絨背心10,800元。圖／LEVI'S提供
DIESEL REVOLVER帽T連帽上衣8,970元。圖／双木林提供
DIESEL REVOLVER帽T連帽上衣8,970元。圖／双木林提供
DIESEL CALI x YUTA連帽上衣8,970元。圖／双木林提供
DIESEL CALI x YUTA連帽上衣8,970元。圖／双木林提供

藝術家

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