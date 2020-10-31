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滿足西裝控 許魏洲、黃曉明、趙又廷的男友力穿搭好帥

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
許魏洲拍攝FENDI 2020秋冬男裝形象，展現小配件混搭的時髦。圖／取自微博
許魏洲拍攝FENDI 2020秋冬男裝形象，展現小配件混搭的時髦。圖／取自微博

近期黃曉明釋出了一系列身穿FENDI 2020秋冬系列的照片，展現豪不費力的帥氣，他以西裝外套搭襯鏈結animalia鎖扣FF logo襯衫，表現正裝不失趣味的魅力；許魏洲除了拍攝FENDI形象照，也在Alexander McQUEEN活動上穿了黑色羊毛軍裝西服，男友力穿搭盡出，讓西裝控女孩們享受洗眼睛的愉悅。

黃曉明的時尚力可駕馭正裝與街頭風，他穿上FENDI秋冬老爹西裝、鏈結animalia鎖扣FF logo襯衫，有著七○年代的熟男魅力，疊搭項鍊則點綴了潮流感。FENDI創意總監在秋冬男裝以古典主義的風格，帶來優美且實穿的瀟灑，FENDI Peekaboo包款代言人許魏洲在詮釋2020秋冬形象廣告中，就穿了藍色大衣、搭襯連帽運動衫，並以短褲拼接半裙帶來嶄新的正裝風格，顛覆傳統讓都會紳士造型有出人意表的樣貌，FENDI也大量使用梅爾頓羊毛、厚斜紋布及法蘭絨等，以布料呈現低調奢華的質感；趙又廷則是選穿了2020早秋系列男裝，精緻格紋展現優雅頎長身型。

此外，許魏洲以各式配件為正裝帶來輕鬆寫意的氛圍，運用FENDI經典黃、復古FENDI購物袋和包裝盒為靈感，混搭多個小包款更顯青春。而許魏洲在出席Alexander McQUEEN上海旗艦店開幕派對時，則穿了黑色羊毛軍裝風西服，腰帶更是巧妙搭襯，呈現優雅的騎士風格。

趙又廷穿2020早秋FENDI男裝。圖／取自微博
趙又廷穿2020早秋FENDI男裝。圖／取自微博
許魏洲身穿Alexander McQUEEN黑色羊毛軍裝風西服。／取自微博
許魏洲身穿Alexander McQUEEN黑色羊毛軍裝風西服。／取自微博
趙又廷選穿2020早秋FENDI男裝，襯衫領飾為流行的Logo設計。圖／取自微博
趙又廷選穿2020早秋FENDI男裝，襯衫領飾為流行的Logo設計。圖／取自微博
許魏洲身穿Alexander McQUEEN，呈現優雅的騎士風格。／取自微博
許魏洲身穿Alexander McQUEEN，呈現優雅的騎士風格。／取自微博
許魏洲穿FENDI 2020秋冬西服系列，展現帥氣男友力。圖／取自微博
許魏洲穿FENDI 2020秋冬西服系列，展現帥氣男友力。圖／取自微博
許魏洲身穿Alexander McQUEEN黑色羊毛軍裝風西服。／取自微博
許魏洲身穿Alexander McQUEEN黑色羊毛軍裝風西服。／取自微博
黃曉明詮釋2020早秋FENDI男裝的瀟灑。圖／取自微博
黃曉明詮釋2020早秋FENDI男裝的瀟灑。圖／取自微博
黃曉明身穿具有七○年代復古輪廓的2020早秋FENDI男裝。圖／取自微博
黃曉明身穿具有七○年代復古輪廓的2020早秋FENDI男裝。圖／取自微博
許魏洲詮釋2020秋冬FENDI藍色大衣、搭襯連帽運動衫，並以短褲拼接半裙帶來嶄新的男裝穿搭。圖／取自微博
許魏洲詮釋2020秋冬FENDI藍色大衣、搭襯連帽運動衫，並以短褲拼接半裙帶來嶄新的男裝穿搭。圖／取自微博
趙又廷、黃曉明、許魏洲的西裝穿搭展現男友力。圖／取自微博
趙又廷、黃曉明、許魏洲的西裝穿搭展現男友力。圖／取自微博

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