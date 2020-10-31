滿足西裝控 許魏洲、黃曉明、趙又廷的男友力穿搭好帥

近期黃曉明釋出了一系列身穿FENDI 2020秋冬系列的照片，展現豪不費力的帥氣，他以西裝外套搭襯鏈結animalia鎖扣FF logo襯衫，表現正裝不失趣味的魅力；許魏洲除了拍攝FENDI形象照，也在Alexander McQUEEN活動上穿了黑色羊毛軍裝西服，男友力穿搭盡出，讓西裝控女孩們享受洗眼睛的愉悅。

黃曉明的時尚力可駕馭正裝與街頭風，他穿上FENDI秋冬老爹西裝、鏈結animalia鎖扣FF logo襯衫，有著七○年代的熟男魅力，疊搭項鍊則點綴了潮流感。FENDI創意總監在秋冬男裝以古典主義的風格，帶來優美且實穿的瀟灑，FENDI Peekaboo包款代言人許魏洲在詮釋2020秋冬形象廣告中，就穿了藍色大衣、搭襯連帽運動衫，並以短褲拼接半裙帶來嶄新的正裝風格，顛覆傳統讓都會紳士造型有出人意表的樣貌，FENDI也大量使用梅爾頓羊毛、厚斜紋布及法蘭絨等，以布料呈現低調奢華的質感；趙又廷則是選穿了2020早秋系列男裝，精緻格紋展現優雅頎長身型。