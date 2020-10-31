心跳的瞬間！康斯登新款Ladies Automatic腕表 分秒浪漫

網路速度越快、人們對於時間感的掌握越為稀薄。因為速度太快，我們迫不急待往前疾行，卻忘了最珍貴的瞬間可能就在當下：一個眼神、一抹微笑、一個點頭示意，稍縱即逝。康斯登推出一系列全新四款Ladies Automatic小秒針腕表，定格瞬間、進而放大每一秒的珍貴感受。

兩款玫瑰包金、兩款精鋼表殼，悉數搭配了斯文、具有高級感的鱷魚皮帶。藍色、白色和棕色的三種表面，分別以柔美的珍珠母貝搭配中央內圈的機刻雕花紋飾，創造出剛柔並濟的新時代女性特質；於此同時，分鐘與小秒鐘都使用了軌道式刻度，有利於更精確的時間資訊判斷，並搭配上柳葉型分針與桃形時針，創造出古典且豐富的幾合玩味。