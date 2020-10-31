快訊

美股創下3月來最慘烈一周 市場怕這種烏煙瘴氣甚於變天

長榮說謊？教育部調半月資料 查無上月底險遭擄走通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心跳的瞬間！康斯登新款Ladies Automatic腕表 分秒浪漫

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
棕色表面與玫瑰金PVD、棕色皮表帶，顯示出一致、濃郁的迷人色調。圖 / 康斯登提供。
棕色表面與玫瑰金PVD、棕色皮表帶，顯示出一致、濃郁的迷人色調。圖 / 康斯登提供。

網路速度越快、人們對於時間感的掌握越為稀薄。因為速度太快，我們迫不急待往前疾行，卻忘了最珍貴的瞬間可能就在當下：一個眼神、一抹微笑、一個點頭示意，稍縱即逝。康斯登推出一系列全新四款Ladies Automatic小秒針腕表，定格瞬間、進而放大每一秒的珍貴感受。

兩款玫瑰包金、兩款精鋼表殼，悉數搭配了斯文、具有高級感的鱷魚皮帶。藍色、白色和棕色的三種表面，分別以柔美的珍珠母貝搭配中央內圈的機刻雕花紋飾，創造出剛柔並濟的新時代女性特質；於此同時，分鐘與小秒鐘都使用了軌道式刻度，有利於更精確的時間資訊判斷，並搭配上柳葉型分針與桃形時針，創造出古典且豐富的幾合玩味。

FC-318自動上鍊機芯成為機芯動能的由來，並具備38小時的動力儲存。想欣賞機械機芯？透明後底蓋的藍寶石水晶玻璃一覽無遺，一如新時代女性的落落大方，公開、透明，分秒閃耀且自信。

同時使用機刻雕花紋飾與珍珠母貝的Ladies Automatic表面，柔美且自信。圖 / 康斯登提供。
同時使用機刻雕花紋飾與珍珠母貝的Ladies Automatic表面，柔美且自信。圖 / 康斯登提供。
具有軌道式刻度的小秒針，令人更聚焦於瞬間流失的珍貴當下。圖 / 康斯登提供。
具有軌道式刻度的小秒針，令人更聚焦於瞬間流失的珍貴當下。圖 / 康斯登提供。
康斯登新款Ladies Automatic小秒針腕表，具備時間、小秒針與58小時動力儲存。圖 / 康斯登提供。
康斯登新款Ladies Automatic小秒針腕表，具備時間、小秒針與58小時動力儲存。圖 / 康斯登提供。

鱷魚 腕表

延伸閱讀

夠跳？才嗨！Retrograde腕表 逆時有理

工程師必備！G-SHOCK打造首款可替換表帶、表圈腕表

以月光之名 OMEGA歐米茄新款Trésor月光金腕表

復古黑太懷舊！浪琴Flagship腕表 老派就是王道

相關新聞

還有1天！「好侍滾滾節」咖哩派對 邀你免費用餐

萬聖節的周末，在台北華山文創園區有一場特別的咖哩派對，這是日本第一咖哩品牌「House好侍食品」舉辦，結合香濃咖哩、風格...

LEVI'S再度攜手好萊塢名人造型師 把戶外服飾都變潮！

LEVI'S與好萊塢知名造型師Karla Welch創立的XKARLA，以「涼爽秋風、遼闊藍天伴隨新鮮空氣，展開無限冒險...

滿足西裝控 許魏洲、黃曉明、趙又廷的男友力穿搭好帥

近期黃曉明釋出了一系列身穿FENDI 2020秋冬系列的照片，展現豪不費力的帥氣，他以西裝外套搭襯鏈結animalia鎖...

心跳的瞬間！康斯登新款Ladies Automatic腕表 分秒浪漫

網路速度越快、人們對於時間感的掌握越為稀薄。因為速度太快，我們迫不急待往前疾行，卻忘了最珍貴的瞬間可能就在當下：一個眼神...

齊頭瀏海超減齡！BLACKPINK Lisa打造完美造型的3秘訣

被稱為人間芭比的韓女團BLACKPINK成員Lisa，最為人知道的造型，就是她始終留著齊頭瀏海，也讓許多女孩追隨Lisa...

夠跳？才嗨！Retrograde腕表 逆時有理

明天10月31日，是西洋的「萬聖節」日。人們扮裝、改變自己的容貌、挑戰妝髮創意、也跳框日常的框架，找回玩樂與童心。誰說時...

變身溫柔櫻花妹！6款秋季必收裸色系指彩 恬靜文青感

秋冬季節到了，大家衣服也換穿長袖，當然指彩也要跟著換季，與夏季的繽紛感不同，秋天就是要帶點溫柔恬靜感，今年日本櫻花妹的秋...

萬聖節旅展遛小孩！展場獨賣、跨年限定「兩大必搶」

「2020 ITF台北國際旅展」昨起至11/2在台北南港展覽館登場，首日人氣較去年少六成，多位「百萬刷手」卻比往年更早現...

深海藍電鍋、粉白雙色冰箱超美 大同家電特展在華山

以經典電鍋、電扇跨世代深植人心的大同，近年推出的新品變得越來越不一樣，不僅外型變時尚、更加入更多智慧功能，全方位滿足台灣...

話題聯名球鞋報到！設計師、潮牌攜手運動品牌顛覆風格

今年1月日籍設計師阿部千登勢的個人品牌Sacai在巴黎發表秋冬系列服飾，隨之曝光的Nike X Sacai VaporW...

劉詩詩仙氣連發 Qeelin鏤空耳環放很空 大秀度假風

2020終於要邁入年底，但微涼的天氣仍讓人湧起度假心情，直想前往遠方、放空放到天荒地老。劉詩詩近日配戴上Qeelin W...

噴出肌膚完美光澤！Jurlique耶誕限定黑莓香檸活膚露

耶誕將至，準備迎接派對了嗎？那麼肌膚的狀態更要好好照顧，澳洲保養品牌Jurlique最知名的產品活膚露，今年耶誕推出限定...

熱門新聞

「今年風王」強颱天鵝 鄭明典：達最強等級

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管 林右昌：了解中

年輕人流行「陪伴」關係？ 網超中肯發言轟亂象：少臭美！

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

基隆婦接種後GBS味覺喪失 黃立民：不能排除新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。