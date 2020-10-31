齊頭瀏海超減齡！BLACKPINK Lisa打造完美造型的3秘訣

被稱為人間芭比的韓女團BLACKPINK成員Lisa，最為人知道的造型，就是她始終留著齊頭瀏海，也讓許多女孩追隨Lisa，也吹起一股瀏海風潮。

不過同樣是瀏海，Lisa在瀏海上，也能運用不同的造型品，展現出不同風格的瀏海，有時侯很貼齊，有時則帶點空氣感，但重點都是瀏海得要聞風不動，這得靠造型品後續加工。

Lisa的瀏海造型秘密，靠得就是代言的魅尚萱。想要有不被風吹亂的瀏海，得先用捲翹水感噴霧，可以打造出不結塊的滑順造型，且帶點香甜花香，還能同時保護頭髮，適合固定瀏海造型。

想要有空氣感的瀏海，則能用捲翹雪花噴霧，有著雪花噴灑技術，可輕鬆梳理瀏海，並且帶點光澤感。