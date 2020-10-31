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夠跳？才嗨！Retrograde腕表 逆時有理

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「逆跳（Retrograde）」功能逆時鐘的轉動，卻帶來時間欣賞時的另類樂趣與哲思聯想。圖 / CYRUS提供。
「逆跳（Retrograde）」功能逆時鐘的轉動，卻帶來時間欣賞時的另類樂趣與哲思聯想。圖 / CYRUS提供。

明天10月31日，是西洋的「萬聖節」日。人們扮裝、改變自己的容貌、挑戰妝髮創意、也跳框日常的框架，找回玩樂與童心。誰說時間一定必須是順性、按部就班、一板一眼？複雜功能中的「逆跳」（Retrograde）顯示，透過指針的滑行或瞬間逆時鐘回覆，透過動態、找回時間的玩趣、顛覆既定思維。

單純欣賞Cyrus新款GMT Retrograde腕表，或會以為這是一件日本古代忍者的裝備：表面六點鐘宛如「手裡劍」的小秒針上並飾有夜光塗料，方便夜間、低光源時欣賞；半透明的鏤空表面中，除了時分針，約270度的藍色內圈，提供了24小時制的GMT第二地時間顯示，並可透過九點鐘的第二個表冠快調，每當家鄉時間的24小時流逝，緩緩逆轉的GMT指針，象徵新一日、希望與可能的來臨。

透過專利的「漫遊衛星小時顯示系統」，將能同時指示時鐘、分鐘的Urwerk UR 220，已經是獨立製表品牌Urwerk的「定番」之選。這種極具絢麗視覺效果的機械結構，透過三個宛如骰子般的小時系統，每一小時翻面、顯示正確時鐘，而「指針」的前緣則顯示了約160度的逆跳分鐘顯示。每一小時都能欣賞一次壯闊的時間逆行大秀。

新款「All Black」黑金鋼則結合精鋼與鈦合金，再使用DLC黑色鍍層處理，展示出無與倫比、沈默但具威嚇氣勢的黑色。表款訂價約468萬元，全球限量25只。

表面上六點鐘的「小秒針」令人聯想到日本古代忍者的「手裡劍」造型。圖 / CYRUS提供。
表面上六點鐘的「小秒針」令人聯想到日本古代忍者的「手裡劍」造型。圖 / CYRUS提供。
表底蓋特殊的雙滾筒抹油提示器，將能顯示機芯運作的累積月數。圖 / URWERK提供。
表底蓋特殊的雙滾筒抹油提示器，將能顯示機芯運作的累積月數。圖 / URWERK提供。
URWERK的UR 220 All Black腕表具有獨特的衛星小時顯示方式，加上全黑色調，又man又酷，全球限量25只，價格上看468萬元。圖 / URWERK提供。
URWERK的UR 220 All Black腕表具有獨特的衛星小時顯示方式，加上全黑色調，又man又酷，全球限量25只，價格上看468萬元。圖 / URWERK提供。
CYRUS逆跳GMT腕表，鈦金屬表殼搭配黑色DLC表圈，CYR 708自動上鍊機芯，時間顯示、第二地時間逆跳顯示，73萬8,000元。圖 / CYRUS提供。
CYRUS逆跳GMT腕表，鈦金屬表殼搭配黑色DLC表圈，CYR 708自動上鍊機芯，時間顯示、第二地時間逆跳顯示，73萬8,000元。圖 / CYRUS提供。

日本 萬聖節

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