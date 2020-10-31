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周杰倫快來試 臺虎精釀調皮系9.99新品Mojito翻玩經典

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
臺虎精釀調啤系新款的「Mojito」瓶身設計上有著一幅愜意出航的海釣示意圖，暗示了寫出「老人與海」的美國文豪海明威，正是Mojito調酒的重度愛好者。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
臺虎精釀調啤系新款的「Mojito」瓶身設計上有著一幅愜意出航的海釣示意圖，暗示了寫出「老人與海」的美國文豪海明威，正是Mojito調酒的重度愛好者。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。

雞尾酒、調酒的世界中，「經典（classic）」是王道。諸多知名的酒譜從上一世紀誕生延續至今，透過簡單或複雜的風味，創造出令人愉悅的舌尖滋味。臺虎精釀9.99「調啤系」調酒過往翻玩眾多經典調酒風味，本月正式推出洋溢度假風情的「Mojito」，同時重新推出先前頗受好評的「柯夢脫單」，搶搭1111雙11光棍節熱潮。

以蘭姆酒、砂糖、碎冰、薄荷為原料的Mojito，是調酒中大受歡迎的一品，今年更有天王「周董」周杰倫推出同名歌曲。臺虎精釀這次則使用薄荷與青檸檬為主原料、融入天然發酵的9.99%酒體，尾韻並帶有微微烏龍茶香回甘，將茶韻融入調酒的思維，正是近年台灣調酒創意主流之一。

除此之外，2019年大受好評、以「性感海灘（sex on the beach）」為基礎改版的「柯夢脫單（Sex And The Cosmopolitan）」也在近期捲土重來、二度上市。以女性喜愛的蔓越梅為主調，同時帶有檸檬、柑橘的餘韻，以及浪漫的玫瑰色澤。兩款都為500ml、濃度則為9.99%，定價99元。想脫單？或許先來一瓶柯夢脫單，微醺解憂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀調啤系的「Mojito」除了擁有草本風十足的薄荷與青檸香氣，類似精品珠寶品牌的知更鳥藍，更令視覺上大為討喜誘人。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
臺虎精釀調啤系的「Mojito」除了擁有草本風十足的薄荷與青檸香氣，類似精品珠寶品牌的知更鳥藍，更令視覺上大為討喜誘人。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
臺虎精釀以經典調酒「性感海灘（sex on the beach）」為基礎改版的「柯夢脫單（Sex And The Cosmopolitan）」，也在近期二度上市。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
臺虎精釀以經典調酒「性感海灘（sex on the beach）」為基礎改版的「柯夢脫單（Sex And The Cosmopolitan）」，也在近期二度上市。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
不僅瓶身以螢光粉色設計，玫瑰色的酒液，也呼應了「柯夢脫單」的蔓越莓風味主調。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。
不僅瓶身以螢光粉色設計，玫瑰色的酒液，也呼應了「柯夢脫單」的蔓越莓風味主調。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車。

酒駕 雙11

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