周杰倫快來試 臺虎精釀調皮系9.99新品Mojito翻玩經典

雞尾酒、調酒的世界中,「經典(classic)」是王道。諸多知名的酒譜從上一世紀誕生延續至今,透過簡單或複雜的風味,創造出令人愉悅的舌尖滋味。臺虎精釀9.99「調啤系」調酒過往翻玩眾多經典調酒風味,本月正式推出洋溢度假風情的「Mojito」,同時重新推出先前頗受好評的「柯夢脫單」,搶搭1111雙11光棍節熱潮。

以蘭姆酒、砂糖、碎冰、薄荷為原料的Mojito,是調酒中大受歡迎的一品,今年更有天王「周董」周杰倫推出同名歌曲。臺虎精釀這次則使用薄荷與青檸檬為主原料、融入天然發酵的9.99%酒體,尾韻並帶有微微烏龍茶香回甘,將茶韻融入調酒的思維,正是近年台灣調酒創意主流之一。

除此之外,2019年大受好評、以「性感海灘(sex on the beach)」為基礎改版的「柯夢脫單(Sex And The Cosmopolitan)」也在近期捲土重來、二度上市。以女性喜愛的蔓越梅為主調,同時帶有檸檬、柑橘的餘韻,以及浪漫的玫瑰色澤。兩款都為500ml、濃度則為9.99%,定價99元。想脫單?或許先來一瓶柯夢脫單,微醺解憂。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康