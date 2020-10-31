變身溫柔櫻花妹！6款秋季必收裸色系指彩 恬靜文青感

秋冬季節到了，大家衣服也換穿長袖，當然指彩也要跟著換季，與夏季的繽紛感不同，秋天就是要帶點溫柔恬靜感，今年日本櫻花妹的秋季指彩流行裸色，一擦上就變成溫柔小姐姊。

裸色，其實看起來也像大地色系，但不同風格的裸色，也能讓人有不一樣的感覺，來自日本東京的沙龍品牌uka，推出「uka beige study two裸色系列指甲油」，就分有6款不同色系的裸色，讓人展現不同的風格。

沉著

帶點藍色為基調，展現出的灰粉色，讓人充滿安全感，很適合穿著比較單一色彩的女孩。

從容

這是裸色中，最經典的顏色，以黃色為基調，是最百搭的顏色。

優雅

這款裸色中，帶點紫色調，給人一種沈穩內斂感，面對工作或生活，都有完美的平衡點。

溫柔

另一款經典的粉裸色，以黃色調也帶點少女的粉色，充滿溫柔的笑容。

寬容

最為活潑的裸色調，也帶點黃色，適合可愛的女孩。

堅定