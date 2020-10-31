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萬聖節旅展遛小孩！展場獨賣、跨年限定「兩大必搶」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
多家飯店共同設計的親子體驗區，小火車最受歡迎。圖／ITF主辦單位提供
多家飯店共同設計的親子體驗區，小火車最受歡迎。圖／ITF主辦單位提供

「2020 ITF台北國際旅展」昨起至11/2在台北南港展覽館登場，首日人氣較去年少六成，多位「百萬刷手」卻比往年更早現身，業者表示，疫情後，各家頻打促銷活動，加上「線上旅展」同步開賣，民眾多早已做足功課；現場購買除了「現場獨賣」與「跨年限定」兩大商品熱賣，也有滿額贈、抽獎等活動，因此吸引刷手們早早現身。

旅展熱搶商品，以「展場獨賣」為多，包括台北君悅酒店「平日君悅客房雙人住宿券」含兩客早餐，並加贈「Qasis Spa 30分鐘療程體驗券」4,999元（46折）；北投日勝生加賀屋旅展限定「繽紛樂組合券」，下殺68折7,410元（內含3張湯泉享樂券、4張天翔享樂券）；老爺酒店集團「微環島套券」每套13,200元，最多可享6晚老爺住宿；君品酒店「套房住宿券」每張4,800元，展期限量1,000張；福容飯店則推出「聯合住宿券買10送1」，平均2,454元就可入住。另外，花蓮理想大地度假飯店雙人一泊一食5,600元（56折）。

此外，「跨年限定商品」也是限量搶購區。雄獅旅遊推出「阿妹台東跨年演唱會、日出迎曙光獨木舟3日」12,500元起；山富有「阿里山夜未眠1+1日」旅展價2,500元起，「花東迎曙光3日」及「南投武界、絕美仙境部落迎曙光２日」旅展價分別為7,888元及5,399元起。台北六福萬怡酒店2021跨年派對住房專案限量下殺3.9折15,000元起。台北君悅飯店推出「2021君寓跨年派對」，可近距離觀賞101璀璨煙火秀，限量100組3,300元起（79折）。

今天的另一個重頭戲「吉祥物大遊行」，因適逢萬聖節，交通部觀光局喔熊組長領軍，帶領國內外中央、地方政府和各參展業者的吉祥物的大遊行，萌力滿點，也有觀展民眾扮裝同行，十分有趣。

今年旅展開放6歲以下兒童免費入場，展場的親子體驗區也擴大，吸引不少父母帶孩子來觀展，今天假日又是萬聖節，展場更類似「旅遊嘉年華」。台北六福萬怡酒店、大地酒店、溪頭夏緹飯店、香格里拉冬山河飯店共同規劃有小火車、歡樂故事屋與各式DIY教學等。此外，主辦單位也首度打造大型互動體驗區，與經濟部觀光工廠合作，以環遊世界的各種體驗為主題設置「DIY手作體驗區」，各種寓教於樂的DIY皆免費。

今年有更多DIY體驗，旅展宛若一場旅遊嘉年華。圖／ITF主辦單位提供
今年有更多DIY體驗，旅展宛若一場旅遊嘉年華。圖／ITF主辦單位提供
今年旅展「百萬刷手」較往年更早現身。本報資料照
今年旅展「百萬刷手」較往年更早現身。本報資料照
今日各家玩偶大現身，孩童們歡喜尖叫聲不斷。圖／ITF主辦單位提供
今日各家玩偶大現身，孩童們歡喜尖叫聲不斷。圖／ITF主辦單位提供

旅展 酒店 跨年

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