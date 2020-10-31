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深海藍電鍋、粉白雙色冰箱超美 大同家電特展在華山

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
大同玩色玻璃變頻對開冰箱，粉白雙色玻璃設計超夢幻，還有特殊門中門設計可依需求獨立拿取。記者黃筱晴／攝影
大同玩色玻璃變頻對開冰箱，粉白雙色玻璃設計超夢幻，還有特殊門中門設計可依需求獨立拿取。記者黃筱晴／攝影

以經典電鍋、電扇跨世代深植人心的大同，近年推出的新品變得越來越不一樣，不僅外型變時尚、更加入更多智慧功能，全方位滿足台灣民眾需求。即日起至11月1日，每天上午10點到下午6點，大同於華山1914文化創意產業園區舉辦「大同未來進行室特展」，不只展出全系列新一代大同家電，現場更同步推出多樣限定優惠與互動遊戲好禮，包括展場限定優惠價、消費即可抽獎、滿額贈，還有聰明廚房料理時間，以及可親子同樂的萬聖節搗蛋派對，趕快趁著週末好天氣出門逛逛！

抓緊創新、健康、節能的新品主軸，今年大同推出多款具備設計巧思的家電，要讓消費者耳目一新，包括大同玩色玻璃變頻對開冰箱，採用目前台灣市場少見的雙色玻璃設計，另有特殊門中門設計可依需求獨立拿取；廚電歐風極簡系列則主打不鏽鋼原色、黑色系設計，創造居家生活新風格，其中氣炸烤箱，將氣炸鍋與烤箱功能二合一，減油不減美味；另外更抓緊今年色彩潮流推出深海藍大同電鍋新色。

節能家電的部份，大同空調均採用R32環保冷媒大幅減少對環境的傷害；洗衣機也推出全新iDD智慧控制功能，搭載DD直驅變頻，並可偵測洗衣量多寡自動投入洗劑，洗衣不浪費。而大同也宣布將「大同同樂會 」App功能整合，包括數位會員、智慧家電、線上購物與數位食譜4大功能，透過單一平台即可實現全面數位生活。

金馬57聯名電鍋限量開搶，今年大同電鍋再推話題新色深海藍即日起開賣。圖／大同提供
金馬57聯名電鍋限量開搶，今年大同電鍋再推話題新色深海藍即日起開賣。圖／大同提供
大同整合國內外5大聲控平台Google助理、Siri、Amazon Alexa、中華電信i寶貝、遠傳愛講，出聲就能控制家中家電。圖／大同提供
大同整合國內外5大聲控平台Google助理、Siri、Amazon Alexa、中華電信i寶貝、遠傳愛講，出聲就能控制家中家電。圖／大同提供
大同液晶推出通過Google認證Android TV液晶XT系列，搭載Android 9.0系統，內建多款熱門平台，語音搜尋即說即看，讓液晶成為家中的娛樂中心。圖／大同提供
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全新iDD智慧控制洗衣機，搭載DD直驅變頻，可偵測洗衣量多寡自動投入洗劑。記者黃筱晴／攝影
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大同氣炸烤箱，將氣炸鍋與烤箱功能二合一，減油不減美味。記者黃筱晴／攝影
大同氣炸烤箱，將氣炸鍋與烤箱功能二合一，減油不減美味。記者黃筱晴／攝影
大同未來進行室特展展出歷代經典商品。記者黃筱晴／攝影
大同未來進行室特展展出歷代經典商品。記者黃筱晴／攝影
即日起至11月1日，每天上午10點到下午6點，大同於華山1914文化創意產業園區舉辦「大同未來進行室特展」。記者黃筱晴／攝影
即日起至11月1日，每天上午10點到下午6點，大同於華山1914文化創意產業園區舉辦「大同未來進行室特展」。記者黃筱晴／攝影

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