深海藍電鍋、粉白雙色冰箱超美 大同家電特展在華山

以經典電鍋、電扇跨世代深植人心的大同，近年推出的新品變得越來越不一樣，不僅外型變時尚、更加入更多智慧功能，全方位滿足台灣民眾需求。即日起至11月1日，每天上午10點到下午6點，大同於華山1914文化創意產業園區舉辦「大同未來進行室特展」，不只展出全系列新一代大同家電，現場更同步推出多樣限定優惠與互動遊戲好禮，包括展場限定優惠價、消費即可抽獎、滿額贈，還有聰明廚房料理時間，以及可親子同樂的萬聖節搗蛋派對，趕快趁著週末好天氣出門逛逛！

抓緊創新、健康、節能的新品主軸，今年大同推出多款具備設計巧思的家電，要讓消費者耳目一新，包括大同玩色玻璃變頻對開冰箱，採用目前台灣市場少見的雙色玻璃設計，另有特殊門中門設計可依需求獨立拿取；廚電歐風極簡系列則主打不鏽鋼原色、黑色系設計，創造居家生活新風格，其中氣炸烤箱，將氣炸鍋與烤箱功能二合一，減油不減美味；另外更抓緊今年色彩潮流推出深海藍大同電鍋新色。