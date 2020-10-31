話題聯名球鞋報到！設計師、潮牌攜手運動品牌顛覆風格

今年1月日籍設計師阿部千登勢的個人品牌Sacai在巴黎發表秋冬系列服飾，隨之曝光的Nike X Sacai VaporWaffle聯名鞋；以及潮牌XLARGE則與REEBOK睽違4年後，再度合作，打造INSTAPUMP FURY鞋，都受到鞋迷的熱烈討論。

在巴黎時裝周sacai秀場首度亮相的Nike x sacai VaporWaffle可以說是將新、舊兩代Nike鞋款融合於一身。別是曾屢創記錄的Vaporfly和 1983年推出的Pegasus，並得益於設計師阿部千登勢獨樹一幟的設計手法，把兩款鞋的優點結合，讓VaporWaffle擁有運動與前衛時尚的元素。這款鞋選用麂皮拼接網眼材質來打造鞋身，最顯眼的就是後鞋跟的設計，猶如建築般的立體線條，分別有桃紅拼接米白、或是霧灰拼接黑色兩種選擇，預計11月在台也會銷售。

時隔4年， REEBOK與XLARGE推出最新聯名鞋，以品牌高人氣INSTAPUMP FURY款為基礎，融合對90年代街頭文化以及品牌哲學的追溯，開啟了名為「Culture of Materials」的實驗項目。透過對於素材的考究，XLARGE把INSTAPUMP FURY的OG經典CITRON鞋配色，進行特殊紮染，表現出的街頭文化要素完美並結合REEBOK球鞋科技，詮釋聯名鞋。所以可見到鞋身上斑斕的色彩，有著黑色陪襯，更顯奪目。

XLARGE×REEBOK INSTAPUMP FURY OG鞋5,250元。

Nike X Sacai VaporWaffle聯名鞋5,800元。圖／Nike提供