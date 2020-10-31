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劉詩詩仙氣連發 Qeelin鏤空耳環放很空 大秀度假風
2020終於要邁入年底，但微涼的天氣仍讓人湧起度假心情，直想前往遠方、放空放到天荒地老。劉詩詩近日配戴上Qeelin Wulu系列鏤空Oversize超大耳環一展仙氣。由於採取鏤空設計，Wulu超大耳環放「空」、放很大，令人懷念起南國遠方的沙灘、海風與浪。
中國女演員劉詩詩在生下小孩後，近日復出、演出電視劇「親愛的自己」的女主角。劇中以現代女性在感情、工作上的獨立自主為主軸，順勢接上先前「三十而已」的焦點風潮。而即便產後復出，但33歲的劉詩詩依然展現高雅氣質，舉手投足都宛如少女般清新。
近日她以一身粉色長裙配戴上了東方珠寶品牌Qeelin的Wulu 18K白金鑲鑽大型耳環、鑲鑽大型戒指與葫蘆繞飾設計戒指。該系列是以東方傳統文化中代表好運、豐饒的「葫蘆」為意象，但清一色採取鏤空設計，大方、空靈。加上鏤空之後帶來幾合、曼妙的有機線條，輕鬆融入日常的不同風格穿搭。
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