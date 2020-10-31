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噴出肌膚完美光澤！Jurlique耶誕限定黑莓香檸活膚露
耶誕將至，準備迎接派對了嗎？那麼肌膚的狀態更要好好照顧，澳洲保養品牌Jurlique最知名的產品活膚露，今年耶誕推出限定版「黑莓香檸保濕活膚露」，採用來自澳洲阿德雷德山丘上的黑莓果，搭配活機庫拉索 蘆薈，以香檸的清新香氣，讓秋冬季節的肌膚，展現清新感。
Jurlique的黑莓香檸保濕活膚露，皆來自南澳NASAA有機認證農場的成分，以友善土地的方法耕作，以手工採下的黑莓果、黑莓葉，萃取出維生素A與C，黑莓葉豬也能萃取出單寧酸、胺基酸、微量礦物質等，能維持肌膚的健康活力；另活機庫拉索蘆薈，被稱為古代女王的保養聖品，含有多醣、胺基酸、維生素及保濕因子，能讓肌膚持續保濕，對抗秋冬乾燥季節。
耶誕節期間，Jurlique也推出組合優惠，如玫瑰呵護身體禮盒，內含有恬蜜玫瑰沐浴露、身體乳，用完讓身上充滿甜蜜的玫瑰香氣，賣最好的護手霜也有純淨護手霜禮盒 ，含有玫瑰與薰衣草護手霜。
從12月1日至31日，靠櫃消費單筆滿3,800元，送專屬禮盒包裝服務。
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