噴出肌膚完美光澤！Jurlique耶誕限定黑莓香檸活膚露

無論你認為哪一種才是看待性別的正確方式，無可否認的是，性別並非只有男性和女性。當我們說到性別時，請記得人類的身體是複雜的，具有美麗的多樣性，這就是為什麼性別絕對不應該二元化，性別不只有男或女。然而，在我們的文化中，人們總是被迫將自己塞進只有兩種主流選擇的箱子裡。一個人的性別分類，會出現在官方表格、身分證件、醫療檔案、測驗問卷、交友網站、求職申請表上，甚至連廁所都會依照人的「出生性別」來加以區分。我們無法擺脫社會對性別的二元化觀點，不管贊不贊同、要不要設法融入這種區分法，每個人都被迫面對。

2020-10-31 11:39