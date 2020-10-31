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黑松新代言 茄子蛋「敢傻敢衝」MV首日破270萬點擊

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金曲導演羅景壬操刀，黑松沙士「敢傻敢衝」MV上線首日感動270萬人。圖／黑松提供
金曲導演羅景壬操刀，黑松沙士「敢傻敢衝」MV上線首日感動270萬人。圖／黑松提供

全球關注的「Z世代」，誕生於網路世界，經歷過金融海嘯，這群18~25歲的年輕人，不再愛喝「心靈雞湯」，不這麼追求小確幸，反而更敢厭世，敢耍廢，也更敢說。國民飲料黑松沙士邀請代言人茄子蛋以最新單曲「敢傻敢衝」唱出年輕人的自信勇敢，MV還請來重量級的金曲導演羅景壬操刀，拍出這一代逆境求生的勇氣，影片上線首日即破270萬點擊。

黑松沙士以獨特的口感，位居國民飲料不敗地位，同時積極實踐、熱情勇敢的品牌精神深植人心，今年相中獨立樂團茄子蛋熱血打拼的性格，邀請擔任品牌代言人。

茄子蛋攜手黑松推出「敢傻敢衝」，吉他手阿任說，吉他編曲音色柔和，情緒堆疊高漲，是帶有衝勁的。主唱阿斌認為，新世代偶爾累了遇到挫折，敢耍廢、敢厭世，但厭世不代表消極，而是指儲備好能量後，再回到追夢道路上繼續熱血，勇敢闖關。歌曲以國台語交替，希望用不同的語言魅力呈現不一樣的意境。

除了詞曲動人，MV視覺也請來獲獎無數的金曲導演羅景壬操刀，他說，現在科技網路進步，每個人都有發光發熱的機會，但也因為資訊量很大，要被看見得更努力，年輕人必須試著走出一條，前人未曾走過的路；「這是一支關於隱忍、挫敗、孤獨、失根、徒勞的影片，重點不在成功，而是逆境求生。」MV上線首日就引發網友熱烈討論，有網友表示「下班聽到這首歌，我哭了」、「現在廣告拍成這樣？太狂了吧！」、「厭世的日常，現在有一點溫暖了」。

黑松沙士品牌經理王瑋表示，2020年是動盪的一年，疫情肆虐、經濟衝擊，大環境讓人感嘆生活不易；黑松邀請代言人茄子蛋重新詮釋新版「我的未來不是夢」，透過黑松沙士70周年MV裡台灣人勇敢的6個時刻，希望帶給社會力量。

為了致敬人生的各種「敢」，黑松沙士也特別推出4款「態度瓶」，每瓶售價29元，即起在全台各大超商量販期間限定販售。

黑松沙士以4款「態度瓶」，敬人生的各種「敢」。圖／黑松提供
黑松沙士以4款「態度瓶」，敬人生的各種「敢」。圖／黑松提供
黑松沙士代言人茄子蛋以「敢傻敢衝」，唱出Z世代的自信勇敢。圖／黑松提供
黑松沙士代言人茄子蛋以「敢傻敢衝」，唱出Z世代的自信勇敢。圖／黑松提供

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