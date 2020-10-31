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義大跨年晚會卡司曝光！皇家、天悅「跨年房」限量開搶
睽違5年，南台灣最強跨年活動─義大世界跨年晚會將強勢回歸。2021「紫耀義大 享樂拾光」跨年晚會，適逢義大世界開幕10周年，活動規模也將大升級，12月31日請來曾國城、徐凱希聯手主持，人氣樂園茄子蛋、金曲歌王蕭煌奇，以及全能天后楊丞琳、情歌王子Bii畢書盡等藝人，將陪伴遊客倒數迎新年。
義大世界從2009年底開始舉辦跨年活動，連續6屆的跨年演唱會圈粉無數，搭配煙火，壯闊吸睛；自2016跨年起，改以大型煙火展演，年年帶來全台最炫長、最壯麗多變的煙火秀，2020跨年更結合400台無人機表演，不斷創新。
義大世界2021跨年晚會除了演唱會卡司陣容堅強，跨年煙火秀也確定將展演10分10秒，包括以極速環繞的開場煙火，還有夜空彩蛋，將以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣，驚喜迎新年。
義大皇家酒店與義大天悅飯店即起跨年房開賣，有四天三夜與三天二夜兩種跨年住房專案，雙人入住19,000元起，含每日早餐及跨年夜晚餐，同時享有跨年特定VIP觀賞區、專屬入場通道等服務，11月15日前預訂並全額付清，免收10%服務費；天悅飯店每房再加贈1,000元義大天悅飯店的餐飲抵用券。義大皇家酒店：07-656-8158，義大天悅飯店：07-656-8000。
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