義大跨年晚會卡司曝光！皇家、天悅「跨年房」限量開搶

睽違5年，南台灣最強跨年活動─義大世界跨年晚會將強勢回歸。2021「紫耀義大 享樂拾光」跨年晚會，適逢義大世界開幕10周年，活動規模也將大升級，12月31日請來曾國城、徐凱希聯手主持，人氣樂園茄子蛋、金曲歌王蕭煌奇，以及全能天后楊丞琳、情歌王子Bii畢書盡等藝人，將陪伴遊客倒數迎新年。

義大世界從2009年底開始舉辦跨年活動，連續6屆的跨年演唱會圈粉無數，搭配煙火，壯闊吸睛；自2016跨年起，改以大型煙火展演，年年帶來全台最炫長、最壯麗多變的煙火秀，2020跨年更結合400台無人機表演，不斷創新。

義大世界2021跨年晚會除了演唱會卡司陣容堅強，跨年煙火秀也確定將展演10分10秒，包括以極速環繞的開場煙火，還有夜空彩蛋，將以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣，驚喜迎新年。