穿短褲、來西堤 就送「搖滾牛肋骨」再抽百張免費餐券

現在到西堤牛排用餐，就能在店內聽到熱血小隊長─盧廣仲演唱的「100種歡聚的理由」，盧廣仲還親自擔綱MV演出，西堤同步推出回饋活動：只要穿上與藝人形象相輔的短褲造型到西堤用餐，消費兩客經典套餐，就送價值396元搖滾牛肋骨一客。活動辦法可查品牌官網/FB粉絲頁。

西堤秋冬也推出兩道大份量的新菜色，「紐約客牛排」採用牛的前腰脊瘦肉，口感紮實略有嚼勁，加入經典奶油及胡椒，更添香氣與多汁；另一道「牛肋骨佐塔塔魚排」，嚴選上等牛肋骨搭配主廚秘製烤醬，灑上義大利香料及蒜香香料爆香，搭配酥炸魚排，視覺及味覺同步滿足。此外，部分門市也販售全新海尼根0.0零酒精啤酒，最配西堤牛排的四道小食。

此外，即起只要找出過去在西堤牛排用餐的任一照片，並上傳官方粉絲團活動專區、留下在西堤的歡聚理由，西堤牛排將會選出100個最有趣的歡聚理由，送出價值625元的西堤禮券。