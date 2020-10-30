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「摩登大鱷」超有型 LACOSTE膠囊系列的鱷魚好搶眼
LACOSTE 2020秋冬系列中轉換色彩、改變鱷魚尺寸的膠囊系列正式上市，在「突破創新，傳承經典」的主軸中，煥發時髦新氣象，因「摩登大鱷」變得更有型。
作為品牌創意總監Louise Trotter入主品牌後發表的第三季作品，LACOSTE 2020秋冬系列以LACOSTE創始人夫婦的運動精神延伸，宣揚大膽無畏、突破常規的「猛鱷精神」，從秀款延伸出的膠囊系列正式上市，除了台北忠孝SOGO專門店之外，也首度呼應年輕族群的消費喜好，在ARTIFACTS精品複合店台北敦南旗艦店、台北信義誠品店、高雄漢神店同步展售。
品牌創始人暨法國網壇傳奇René Lacoste定調的「法式運動休閒時尚（French athleisure chic）」風格，承襲至今，結合現代創新技術與布料，為歷久彌新的法式風情增添新世代的活潑氣息，主打優雅與運動功能兼具，無論是潮流都市穿搭或是在運動場合，都可輕鬆詮釋，標誌性的LACOSTE綠色帶來鮮明視覺，搭配紅土球場的磚紅色調、糖果粉、檸檬黃等活潑色調，喚醒了週末在球場與三五好友們揮汗廝殺的美好回憶，機能彈性面料運動夾克和長褲，運用散發貴族氣息的葛倫格紋（Glen Plaid）、維希格紋（Vichy）等圖樣，為運動風帶來新鮮感，經典polo衫更巧妙嵌入了放大版的鱷魚標誌，也是猛鱷精神的極致發揮。
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