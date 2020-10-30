「摩登大鱷」超有型 LACOSTE膠囊系列的鱷魚好搶眼

LACOSTE 2020秋冬系列中轉換色彩、改變鱷魚尺寸的膠囊系列正式上市，在「突破創新，傳承經典」的主軸中，煥發時髦新氣象，因「摩登大鱷」變得更有型。

作為品牌創意總監Louise Trotter入主品牌後發表的第三季作品，LACOSTE 2020秋冬系列以LACOSTE創始人夫婦的運動精神延伸，宣揚大膽無畏、突破常規的「猛鱷精神」，從秀款延伸出的膠囊系列正式上市，除了台北忠孝SOGO專門店之外，也首度呼應年輕族群的消費喜好，在ARTIFACTS精品複合店台北敦南旗艦店、台北信義誠品店、高雄漢神店同步展售。