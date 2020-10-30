聽新聞
test
0:00 / 0:00
中信金融園區周末過萬聖 入夜瘋棒球
位於台北市南港區的中國信託金融園區（簡稱「中信金融園區」）明（31）日下午2時至5時將舉辦萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，緊接著下午5時開始，園區中庭廣場大螢幕直播中華職棒總冠軍賽。
中信表示，10月31日是萬聖節，中信金融園區在當天邀請小朋友們進入神秘的CTBC魔法學院，一起闖關參與魔法訓練課程。下午1時開始有168-1號月台的遊園小火車，現場還有「魔法紙迷宮學院」、「南瓜投擲練習場」、「神射手傑克的弓箭密室」等闖關課程，過3關即可參加恐怖箱抽獎活動，另外還有「魔藥學DIY教室」與超好拍的大南瓜造景。
園區A棟一樓文薈館也推出「萬聖節拍照送禮」活動，只要於文薈館與可愛南瓜合照，加入粉絲團並上傳臉書留言分享照片，即可換取小禮物。另外，下午3時「Pumpkin！露天電影院」中庭廣場大螢幕將播映「阿達一族」。
萬聖節晚上更熱鬧，中信金融園區將於週六（10月31日）與週日（11月1日）下午5時，於中庭廣場大螢幕直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟。直播期間加碼推出「一起挺兄弟，滿額贈好禮」活動，當日憑南港中信金融園區消費滿50元發票，即可兌換中信兄弟空白簽名板乙張，限量400份，換完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言