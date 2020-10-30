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中信金融園區周末過萬聖 入夜瘋棒球

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中信金融園區邀請大、小朋友們一同參加萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，還有超好拍大南瓜造景，歡迎全家一起留下熱鬧回憶。圖／中信銀行提供
中信金融園區邀請大、小朋友們一同參加萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，還有超好拍大南瓜造景，歡迎全家一起留下熱鬧回憶。圖／中信銀行提供

位於台北市南港區的中國信託金融園區（簡稱「中信金融園區」）明（31）日下午2時至5時將舉辦萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，緊接著下午5時開始，園區中庭廣場大螢幕直播中華職棒總冠軍賽。

中信表示，10月31日是萬聖節，中信金融園區在當天邀請小朋友們進入神秘的CTBC魔法學院，一起闖關參與魔法訓練課程。下午1時開始有168-1號月台的遊園小火車，現場還有「魔法紙迷宮學院」、「南瓜投擲練習場」、「神射手傑克的弓箭密室」等闖關課程，過3關即可參加恐怖箱抽獎活動，另外還有「魔藥學DIY教室」與超好拍的大南瓜造景。

園區A棟一樓文薈館也推出「萬聖節拍照送禮」活動，只要於文薈館與可愛南瓜合照，加入粉絲團並上傳臉書留言分享照片，即可換取小禮物。另外，下午3時「Pumpkin！露天電影院」中庭廣場大螢幕將播映「阿達一族」。

萬聖節晚上更熱鬧，中信金融園區將於週六（10月31日）與週日（11月1日）下午5時，於中庭廣場大螢幕直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟。直播期間加碼推出「一起挺兄弟，滿額贈好禮」活動，當日憑南港中信金融園區消費滿50元發票，即可兌換中信兄弟空白簽名板乙張，限量400份，換完為止。

接力萬聖節活動，中信金融園區將於週六、週日下午5時直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟，歡迎球迷朋友一同來加油。圖／中信銀行提供
接力萬聖節活動，中信金融園區將於週六、週日下午5時直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟，歡迎球迷朋友一同來加油。圖／中信銀行提供

中信 萬聖節 直播

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