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「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子 洗衣機萬元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物結盟全國電子，串聯會員同享「感心」服務。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物結盟全國電子，串聯會員同享「感心」服務。圖／蝦皮購物提供

雙11大戰火熱開打，蝦皮購物今年布局「線上專店」策略，看好3C家電線上消費力持續上升，力邀全國電子進駐，串聯全國電子會員機制，讓蝦皮購物用戶同享全國會員專屬的冷氣總統級精緻安裝、家電免費延長保固、廢機回收等3大服務。全國電子即日起參戰「蝦皮11.11最強購物節」，推出熱銷強品天天下殺、洗衣機萬元有找。

蝦皮購物力拚通路化打造「線上專店」，以「蝦皮電子」提供專業原廠保固，成功站上3C家電品牌單店業績3倍成長。

搶攻雙11商機．「蝦皮商城全國電子旗艦店」試營運首波瞄準大型家電，主打電視影音、洗衣機／乾衣機、冷氣／空調、冰箱／冷凍櫃等4大館別，每日祭出人氣商品獨家優惠，包括TOSHIBA 10KG全自動洗衣機、Whirpool 12KG直立式洗衣機萬元有找；東元變頻冷暖空調買再送負離子空氣清淨機；SAMSUNG量子電視現省7,000元，再送伊萊克斯超級完美管家滾刷版吸塵器。11月11日當天更將豪灑1.1折限量優惠，日立五門變頻冰箱領券後現省上萬元、7KG直立式洗衣機僅售5,990元。

於「蝦皮商城全國電子旗艦店」消費即成為全國電子會員，並享有冷氣8年免費延長保固、冰箱／洗衣機5年免費延長保固、廢4機免費回收的全面售後保障。

「蝦皮商城全國電子旗艦店」11月11日當天將豪灑1.1折限量優惠，日立五門變頻冰箱領券後現省上萬元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮商城全國電子旗艦店」11月11日當天將豪灑1.1折限量優惠，日立五門變頻冰箱領券後現省上萬元。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮商城全國電子旗艦店」參戰「蝦皮11.11最強購物節」，活動期間買東元變頻冷暖空調再送負離子空氣清淨機。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮商城全國電子旗艦店」參戰「蝦皮11.11最強購物節」，活動期間買東元變頻冷暖空調再送負離子空氣清淨機。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子，強打大型家電優惠。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」結盟全國電子，強打大型家電優惠。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 冰箱

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