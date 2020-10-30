解除低電量焦慮症！ChargeSPOT租借行動電源超方便

忘了幫手機充電或隨身攜帶電源，外出時經常因為擔心手機沒電而感到焦慮嗎？全球首間跨國共享行動電源服務品牌ChargeSPOT自去年進駐台灣之後，已於全台佈建近3,000個據點，吸引近20萬名用戶註冊使用，除了宣布推出全新機台，提供消費者及合作通路更多元的選擇，明年更計畫將充電服務推廣至大眾交通區域及熱門觀光服務處。

ChargeSPOT提出共享行動電源的解決方案，用戶只要下載ChargeSPOT App，透過手機搜尋鄰近借電站點位置，掃描機台上QR Code後即可立即享有充電服務，更提供「甲地租、乙地還」的自助租借服務，不受地域限制。

為了打造更便利的租借體驗，ChargeSPOT加入Apple「輕巧App」開發計畫，成為首批支援「輕巧App」的重點廠商，未來新用戶不需下載App，只要透過感應NFC標籤或掃描行動條碼即可觸發ChargeSPOT「輕巧App」，再透過Apple Pay行動支付完成租借。

ChargeSPOT以租代購的服務首日每小時收費12元、一天最高36元，最多只能租借7天，支援信用卡、第三方支付、電信支付，包括VISA、Master Card、LINE Pay、街口支付、Apple Pay、電信帳單綁定付款等；沒有下載ChargeSPOT App的消費者也可透過LINE App掃描行動條碼，結合LINE Pay行動支付，短短幾秒鐘即可完成電源租借。

此外，ChargeSPOT發現許多使用共享行動電源的用戶是為了維繫工作生產力，像是外送員、業務員等，因此推出企業訂閱方案，企業月付1,500元起就能在辦公室放一台ChargeSPOT借電站，讓員工無限次免費借電，或是替員工付每個月99元即可在全台灣的ChargeSPOT借電站無限次借電。