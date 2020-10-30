發現新城鄉市集 打造在地企業新風貌

經濟部中小企業處天下午在台北車站進行為期三天的2020發現中小企業系列活動，以「發現‧新城鄉」為主題舉行成果展覽暨市集，用多元豐富的攤位搭配主題日活動，讓民眾發現城鄉新風貌。

「發現‧新城鄉」今日市集開幕，經濟部中企處長何晉滄處致詞時，勉勵參加的中小企業經營出企業特色，並頒發OTOP商品設計獎、特色商圈獎以及在地經理人三個年度獎項。現場有多達76個攤位，包括特色商品販售、城鄉商圈介紹、商圈互動體驗、創新服務模式互動體驗等多元形式，讓消費者從中認識商圈、城鄉，也可以購買全台各地的特色商品。

明天以西洋的萬聖節主題的「親子商圈日」，家長們可帶著小朋友至服務台領取小卡，在邊逛攤位的同時也可以體驗「萬聖節要糖趣」的活動，表演節目除了商圈叫賣、商圈說故事以外，也邀請到東森yoyo的草莓姐姐與浣熊哥哥帶領小朋友唱跳「商圈之歌」，還有許多豐富的小遊戲等帶小朋友一同來體驗。

市集最後一日則為「魅力城鄉日」，除了有城鄉特色介紹、DIY體驗活動以外，更有「特產精品鑑賞大賽」，讓參與的民眾除了逛市集以外，多了許多趣味的體驗。有興趣民眾可上2020findsme.com官網查詢活動資訊。