布旗掛反了？康是美萬聖節搗蛋　指定糖果零食第2件6折起

不知道大家有沒有發現全台康是美門市的活動宣傳布旗看起來好像掛反了或是印錯了？原來是康是美要陪消費者一起搗蛋度過萬聖節，即日起至11月17日糖果零食指定商品第2件6折起；活動期間康是美全台門市和網路商店同步推出「成雙購物節」，共有700件商品買1送1，指定醫美品牌限時再85折，會員消費滿688元送50現金折價券，在雙11大檔炒熱買氣。

康是美全台門市和網路商店即日起至11月17日推出「成雙購物節」，囊括面膜、清潔、化妝水、精華液、乳液、乳霜、彩妝、生活用品等700件商品買1送1；MAYBELLINE媚比琳品牌消費滿488元送媚比琳極綻色指定唇膏（單筆不累贈），該品牌結帳單筆消費滿588元可再現折50元。

為了一解大眾防疫期間無法出國的苦悶，康是美網路商店引進國際夯貨大特搜，配合萬聖節活動特別引進了日本人氣零食品牌BOURBON、Kitkat、味覺糖等，即日起至11月17日指定商品可享買1送1。

此外，11月9日至11月17日康是美加碼推出限時活動，指定醫美品牌限時再85折（含買1送1），推出超過百款商品與眾多優惠折扣。

康是美表示，秋冬換季後日夜溫差大，保濕型保養品需求旺盛，尤其是訴求縮時保養的商品成長力道佳，像是我的美麗日記超能補水／緊緻安瓶7入，幼美肌超導逆時彈力水凝霜，未來美救急安瓶濃縮精華膜100ml，COCOCHI AG抗糖小肌蛋晚安面膜等。