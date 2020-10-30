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旅展「人數下滑61.6%」買氣卻更旺！5飯店單日賣破千萬
2020台北國際旅展於10月30日於南港展覽館正式開幕，今年受到疫情影響出國意願，不僅攤位明顯變少，連參加民眾也變降低，首日入場僅有30,806人次，較去年的80,387人次下滑61.6%。但在不能出國、國旅大爆發的加持之下，多間飯店首日於現場銷售表現不俗，其中老爺集團單日業績突破2,200萬，位居各家之首；晶華酒店為2,000萬，美福為1,300萬，寒舍集團、香格里拉各都有超過1,000萬。
今年老爺集團推出聯合住宿券、聯合餐券、礁溪老爺樂活假期套券等產品，並且祭出「買10送1」的實體旅展優惠，還有消費滿2萬可抽獎等活動刺激買氣。其中結合露營元素的礁溪老爺樂活假期套券，每日限量150組，開幕後1小時即銷售完畢，另外也出現單筆500張住宿券的百萬刷手。老爺也透露，首日就已有2名幸運消費者抽中最大獎，獲得價值38,800元的環島住宿券。
不僅是老爺，其他如晶華、君悅、美福、宜蘭力麗威斯汀等攤，首日也都有出現單筆百萬的刷手。另外除了單日的千萬俱樂部外，君悅、福容、凱撒等飯店，也都有超過500萬的業績。另外有業者分析，由於今年無法出國，許多民眾將旅遊資金轉移，因此除了低價促銷產品外，許多高價產品今年也有出乎意料的表現。例如，雲品所推出的經典湖景住宿套券，每套47,888元，但在線上與實體通路已經銷售超過百套，整體呈現M型化趨勢。
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