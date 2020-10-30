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ITF旅展首日戰況 晶華、老爺兩大集團業績破2千萬

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶華酒店自助餐券依舊搶手。圖／晶華酒店提供
晶華酒店自助餐券依舊搶手。圖／晶華酒店提供

疫情後全球規模最大的實體旅展「2020 ITF台北國際旅展」，今在南港展覽館登場，展場面積較去年縮減約1/3，但買氣不減，各家首日業績就開紅盤，雲朗觀光業績較去年成長超過2倍；六福萬怡酒店粵亮廳每日限量10張的「四人鴨合宴」秒殺售罄；香格里拉遠東、寒舍集團業績破千萬；晶華、老爺兩大酒店集團首日營業額都超過2千萬。

今年ITF旅展面積縮小外，縣市政府比例明顯增加，成為最佳助展員；各國展區則縮小攤位，提供紙本文宣、小贈品，即使疫情無法出國，也要加強連結。往年一位難求的展攤，今年多了各地的農特產品展售、觀光工廠DIY，甚至行李箱包都入場，大搶國旅商機。

不只實體旅展促銷戰，旅遊業者的線上旅展也比往年更「超前佈署」，業績較去年同期成長3~5成，晶華與寒舍集團、福華飯店甚至創造翻倍業績，業者表示，國旅大爆發線上開紅盤，加上ITF四天助攻，今年旅展業績成長可上看5成。

業者觀察，今年買氣呈現M型化趨勢，除了促銷商品外，萬元以上的高價住宿券也比往年熱銷；此外，包括凱撒、天成、老爺、六福、國泰與力麗觀光集團推出的聯合住宿券，最低達1.6折，一券可多用、使用彈性大，也大受歡迎。

旅展首日，晶華國際酒店集團的餐券仍是排隊人氣王，今年也新增不少住宿券品項，例如台北晶華住宿券含早餐特價4,000元，下殺1.9折。老爺酒店集團在中午一開放入場就出現一次刷500張住宿券的百萬刷手，礁溪老爺住一晚溫泉飯店送一晚露營車體驗的套券15,500元，開賣40分鐘150組即宣告完售。

此外，旅展現場獨售的商品也受矚目，像是台北君悅的住宿券4.6折、4,999元，加贈價值3,300元的SPA券，現場還有滿萬送三張下午茶券(約3千元)，十分划算。高雄漢來只在旅展4天快閃，最推每張1,888元的「史上最超值住宿券」。台北福華祭出限量跨年產品，每日現場開放10套，三天兩夜1萬元。

除了限量、獨賣，旅展為吸人氣與買氣，各家也打出滿額贈、轉轉樂等加碼。國泰飯店甚至將各飯店招牌如爐烤蒜香火雞、16盎司牛排、派克海鮮桶等搬進旅展辦試吃，排隊熱潮也帶動銷售業績。

香格里拉台南遠東「聯合餐飲券雙組」，可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館的波士頓活龍蝦套餐。圖／香格里拉台南遠東提供
香格里拉台南遠東「聯合餐飲券雙組」，可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館的波士頓活龍蝦套餐。圖／香格里拉台南遠東提供
礁溪老爺露營樂活假期展場每日限量150組，開賣第一天40分鐘完售。圖／老爺酒店集團提供
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君品酒店推出雅致客房住宿券，平日入住可升等豪華客房 。圖／雲朗觀光提供
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旅展 住宿券 酒店

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