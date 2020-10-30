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買面膜能抽黃金！提提研推「一起節」註冊抽178購物金
即將進入購物熱門的11月，台灣保養品牌提提研，今年推出「一起節」，希望能呼籲大家「一起」，就能變得更有力量。而且還推出消費就有機會抽中黃金，事先註冊也能抽中178元購物金，讓大家可以用優惠價格入手面膜等保養品。
即日起至11月3日，到提提研活動頁登記參加「一起券」抽獎，用手機號碼註冊，11月4日將抽出手機末碼任8碼，將送178元購物金，提提研也在官網，從11月5日至17日開賣組合專區，包括黑面膜、新極輕絲與肌能進化系列，將推出全年最低價，還有七大優惠套組，每組特價1,314元，一次買2組再享9折。
活動期間只要下單，還將抽出2位消費者，可得市值66,000元的純金金條，還有飯店住宿券等。
另外提提研也推出新品黑蜂蜜活酵洗面乳，以胺基酸洗面乳為基底，溫和不刺激，還加入瑞士原萃黑蜂蜜的活酵因子，讓肌膚持續穩定，將在官網「一起節」活動專區限量贈送。
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