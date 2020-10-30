限時1個月！「夯麻辣」用餐送「千元松露肉盤」

香氣馥郁的「松露」，一直是許多人所喜愛的食材。天外天旗下的「夯麻辣」，自11月1日至11月30日期間，限時推出快閃優惠活動。民眾只要到店用餐，就可以免費獲贈一份價值1,000元的松露肉盤組，內含有頂級松露嫩肩牛排、頂級松露骰子牛、頂級松露牛肋條等3款肉品，讓民眾可以輕鬆享受松露的特殊滋味。

開業已近30年的天外天，今年於西門町商圈開設「夯麻辣」吃到飽餐廳，同時規劃麻辣鍋物與無煙燒肉。店內的菜單以天外天經典菜色為基礎，共提供百餘款食材，並且還有剝皮辣椒豬、鹽烤日本山藥、沙爹羊肩排、青蔥霜降牛排、阿拉伯藍鑽蝦等5種全新食材，通通都是無限量供應