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工程師必備！G-SHOCK打造首款可替換表帶、表圈腕表
總有話題的G-SHOCK打造了首款可自行替換表殼、表帶的手表，運用了電路板的紋路印刷在表身上，自由組合隨意搭配，創造全新配戴體驗，根本是竹科工程師或機械迷的必備款！
有在配戴手表的人都知道，只要換條表帶，就能讓原本腕表呈現不同風格。更何況G-SHOCK此次以經典方型表款5600系列為基礎，除了能替換表帶之外，連同表圈都能更換。品牌提供了三組表帶與兩個表圈，這意味著DWE-5600CC腕表，就有著多達6種的造型，可以讓配戴者隨場合、心情來找到最合適的設計。外觀以PCB印刷電路板的防焊綠漆為設計概念，將5600系列中實際使用的電路板設計移轉印刷至表帶與表殼，打造出充滿科技感的電路板迷彩外觀，金色的電路板圖樣與表帶扣環相互呼應，表盤亦採用相同設計概念的電路板，而背蓋亦刻印有電路板圖樣。
不僅如此，腕表內部採用碳纖維核心防護構造，維持既有的耐衝擊構造機能，表帶加上快拆滑桿設計，便於拆卸外亦能減少手表掉落時對表殼的衝擊。而且過往表圈都採用螺絲固定於外殼上，本次採用全新設計的四個碳纖維材質卡榫勾環固定，讓使用者輕輕鬆鬆即可替換表帶與表圈。附贈兩組配件為霧面黑色樹脂表殼與表帶，在表帶上印上3229字樣，涵義為5600系列表款機芯號碼；而另一組則為反光材質的帆布表帶，印有黑白雙色的電路板圖樣。同時，表盒外觀亦採用相同圖樣設計，以延續整體感。
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