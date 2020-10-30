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美麗信11月2日轉型 北市首家、最大的「分流式防疫旅館」
新冠肺炎疫情持續，國境大門難開，美麗信花園酒店11月2日將轉型為「分流式防疫旅館」，採嚴格分流、同時提供居家檢疫與一般住客使用，不但是台北市第一家、且創規模最大。
美麗信表示，將提供116間豪華客房供居家檢疫旅客申請入住，另有20間可供短期商務需求旅客申請入住；入住期間皆享近13坪、挑高3.1公尺起的寬闊大房，包含三餐、下午茶，以及單點服務。
美麗信「輕食住房專案」每晚4,500元起；若想自選不同美食，可入住「自選住房專案」毎晚5,500元起，即可於中餐及晚餐時段，隨意任點菜單上的精選套餐，套餐最高價值1,200元。
美麗信表示，檢疫旅客入住時，將經由專屬通道直達指定樓層入住，並由特別編列獨立部門提供相關服務，且入住期間皆不提供房卡，無法搭乘電梯至美麗信其他空間及餐廳、健身俱樂部，「絕無任何共同接觸及共用飯店公共空間疑慮發生，其他賓客不必憂心」。
美麗信成為台北市政府認證之「分流式防疫旅館」，從旅客接待流程、無接觸送餐、垃圾清運等皆嚴格分流，且讓檢疫客、一般消費客及一般住宿客皆做到百分之百分流作業。
正式成為防疫旅館後，美麗信一樓為酒店大廳及雨林自助餐廳、二樓為光廊Light Café池畔餐廳、晶鑽宴會廳及活力健身俱樂部、三樓至六樓共67間豪華客房，為一般房客住房樓層，此樓層住房嘉賓，皆提供房卡自由進出飯店。
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